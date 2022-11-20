Было — стало: про стирание дат и ненужные трубы

Здание школы №29 — историко-культурный памятник регионального значения
Кстати, здание школы — историко-культурный памятник регионального значения. Принят на государственную охрану в соответствии с Постановлением Совета Министров Бурятской АССР № 134 от 26.05.1983 г. Из описания объекта: «Здание кирпичное, трёхэтажное, оштукатуренное, на бутовом фундаменте. Центральная часть акцентирована на уровне кровли глухим парапетом, на котором выложена надпись „Школа. 1937 г.”, а по второму этажу выступающим объемом с балконом».
Здесь в годы Великой Отечественной войны располагался лечебный корпус эвакогоспиталя № 945, специализировавшегося на лечении ранений и ожогов лица, глаз. Приём раненых был начат 4 января 1942 г. Руководил работой эвакогоспиталя кандидат медицинских наук, специалист по челюстно-лицевым травмам Николай Васильевич Фетисов.
— Ещё одна деталь, вернее отсутствие её, бросилась в глаза — труба! Каждый раз, проезжая на трамвае по Бабушкина, обращал внимание на этот необычный архитектурный элемент сбоку школы, похожий на гигантскую телескопическую антенну, — вспоминает фотограф.
Да, когда-то многоэтажные здания имели свои собственные котельные. Такие же примерно трубы можно заметить на многих домах-сталинках в районе ПВЗ и на улице Гагарина. Архитектурные атавизмы, неприметные памятники эпохи. Теперь же у нас одна большая котельная на весь город. Центральное отопление. Прогресс.