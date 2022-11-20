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Было — стало: про стирание дат и ненужные трубы

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Здание школы №29 — историко-культурный памятник регионального значения

— Заметил случайно, что с парапета крыши школы №29 на улице Бабушкина исчезла дата постройки — 1937 год. Точно помнил, что она там была. Поиск в интернете выдал всего одну архивную фотографию неизвестного автора с этой надписью. Сбита она, вероятно, в ходе капитального ремонта здания. При этом слово «школа» оставили. Интересно, какую цель преследовали реставраторы? Показать, что здание вовсе не древнее, а новое современное? Стереть память о «нехорошем» годе? Ведь даты постройки на домах в общем-то и делались всегда для того, чтобы помнить, — размышляет Сергей Тарасенко.

Кстати, здание школы — историко-культурный памятник регионального значения. Принят на государственную охрану в соответствии с Постановлением Совета Министров Бурятской АССР № 134 от 26.05.1983 г. Из описания объекта: «Здание кирпичное, трёхэтажное, оштукатуренное, на бутовом фундаменте. Центральная часть акцентирована на уровне кровли глухим парапетом, на котором выложена надпись „Школа. 1937 г.”, а по второму этажу выступающим объемом с балконом».

Здесь в годы Великой Отечественной войны располагался лечебный корпус эвакогоспиталя № 945, специализировавшегося на лечении ранений и ожогов лица, глаз. Приём раненых был начат 4 января 1942 г. Руководил работой эвакогоспиталя кандидат медицинских наук, специалист по челюстно-лицевым травмам Николай Васильевич Фетисов.

— Ещё одна деталь, вернее отсутствие её, бросилась в глаза — труба! Каждый раз, проезжая на трамвае по Бабушкина, обращал внимание на этот необычный архитектурный элемент сбоку школы, похожий на гигантскую телескопическую антенну, — вспоминает фотограф.

Да, когда-то многоэтажные здания имели свои собственные котельные. Такие же примерно трубы можно заметить на многих домах-сталинках в районе ПВЗ и на улице Гагарина. Архитектурные атавизмы, неприметные памятники эпохи. Теперь же у нас одна большая котельная на весь город. Центральное отопление. Прогресс.


БылоСтало хронограф Улан-Удэ

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