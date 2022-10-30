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В Улан-Удэ школьники и студенты зачитали имена сотен репрессированных

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия 

30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, в столице Бурятии прошёл траурный митинг.

- В республике подготовлено девять томов Книги памяти репрессированных, - заявила Виктория Номогоева, проректор по научно-исследовательской работе БГУ. – В Бурятии невинно пострадали от репрессий 15 тысяч человек.

У памятника жертвам политических репрессий собрались родственники объявленных в 30-е годы XX века «врагами народа», старшеклассники улан-удэнских школ №№ 1 и 4, студенты аграрного колледжа и БГУ. Вместе с преподавателями они четыре часа зачитывали имена и фамилии репрессированных: номер уголовного дела; фамилия, имя, отчество; приговор; дата реабилитации.

- Нам очень важно озвучить все фамилии невинно пострадавших, - отметила Светлана Васильева, доцент кафедры теологии исторического факультет БГУ. – Это наша главная задача.

Декан истфака БГУ Николай Байкалов рассказал, что акция «Возвращение имён» в Улан-Удэ проходит с 2015 года.

- Сегодня мы зачитываем имена из четвёртого тома Книги памяти, - сказал он. - Приговоры были разные. Репрессировали тех, кто и в мыслях не боролся с революцией. Приговаривали за неосторожно сказанное слово, за слишком зажиточное хозяйство, в рамках борьбы с религией.

База данных репрессированных доступна на сайте БГУ. Семь томов уже изданы в печатном варианте. Восьмой и девятый - только в электронном виде.

Глава Бурятской митрополии владыка Иосиф совершил панихиду по жертвам беззакония. По его словам, в стране от репрессий пострадали миллионы человек.

- Один миллион людей были расстреляны и приняли мученическую кончину, - сказал владыка. - Мы помним эти имена. Помним этих людей. И это очень важно для того, чтобы такое в нашей истории не повторилось.

Митрополит Иосиф отметил, что ныне живущие «должны сделать всё, чтобы такие времена не возвратились».

репрессированные

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