В Бурятии на перевале Пыхта бродил медведь

Молодого медведя встретили по дороге жители Бурятии. Косолапый вышел из леса на перевале Пыхта в Прибайкальском районе. Видео, снятое из окна проезжавшей машины, опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».- Мишка косолапый по Пыхте идёт, на камеру позирует, песенки поёт, - поделился автор.

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