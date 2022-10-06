В Бурятии на перевале Пыхта бродил медведь

Молодого медведя встретили по дороге жители Бурятии. Косолапый вышел из леса на перевале Пыхта в Прибайкальском районе. Видео, снятое из окна проезжавшей машины, опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».
- Мишка косолапый по Пыхте идёт, на камеру позирует, песенки поёт, - поделился автор.
На кадрах видно, как медведь вышел из леса к самой обочине дороги и бродил по заснеженному склону. Автомобиль его не испугал.
Осенью медведи готовятся к спячке и восполняют свои жировые запасы. Если зверь не сделает этого, он не сможет уйти в зимнюю спячку, и ему будет грозит гибель. Обычно медведи ищут добычу в лесу, однако, если территория занята другими косолапыми, то молодые звери начинают искать место за пределами леса, где зачастую натыкаются на людей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре бурятская юмористка Татьяна Нежельская рассказала, как спасалась от медведя.