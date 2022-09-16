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Бурятская юмористка спаслась на Байкале от медведя

Бурятская юмористка спаслась на Байкале от медведя
Общество, 
«Так быстро я ещё не бегала», - призналась Татьяна Нежельская

Блогер, КВНщица, актриса Татьяна Нежельская на днях в селе Турка Прибайкальского района Бурятии повстречалась с медведем. От косолапого знаменитой юмористке пришлось спасаться бегством.

Неожиданная встреча произошла вечером, когда Татьяна отправилась в огород, который находится у горы. Сначала её внимание привлекла собака, которая начала лаять.

- Слышу, как шуршат кусты, а там медведь. Так быстро я ещё не бегала. Больше энергетики мне не нужны, - рассказала Татьяна.

По её словам, мишка тоже испугался, потому что она громко закричала.

Через некоторое время Татьяна с приятелем вернулись с фонарями в огород, но медведя уже не было. На следующее утро ещё раз осмотрели место встречи, изучили следы.

- Страшно, но мы живём в Сибири. Что мы хотели? – написала Нежельская на своей странице.

 
По словам Татьяны, это уже не вторая её встреча с хозяевами тайги. Предыдущая была два года назад, но в утренние часы. Тогда косолапый сразу убежал, как только увидел девушку.

На следующий день она поблагодарила всех подписчиков, которые сопереживали ей и сделала одно признание.

- Вы спрашиваете: «Каково это встретить мишку?». Ну, как вам сказать… В бога теперь верю, маму люблю, жизнь люблю и в туалет теперь боюсь, по ходу, ходить, - с юмором рассказала Татьяна.

О медведе, который бродил между сёлами Турка и Горячинск, местные жители сообщали в начале лета. Тогда косолапый разгуливал вдоль дороги. Сейчас в лесах поспел урожай ягод и орехов, и медведи ушли в тайгу. Однако, поясняли специалисты, при этом животные всё же представляют опасность для человека, выходы к людям по-прежнему возможны.

медведь Байкал

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