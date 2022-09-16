Бурятская юмористка спаслась на Байкале от медведя







По словам Татьяны, это уже не вторая её встреча с хозяевами тайги. Предыдущая была два года назад, но в утренние часы. Тогда косолапый сразу убежал, как только увидел девушку.



На следующий день она поблагодарила всех подписчиков, которые сопереживали ей и сделала одно признание.



- Вы спрашиваете: «Каково это встретить мишку?». Ну, как вам сказать… В бога теперь верю, маму люблю, жизнь люблю и в туалет теперь боюсь, по ходу, ходить, - с юмором рассказала Татьяна.



О медведе, который бродил между сёлами Турка и Горячинск, местные жители



По словам Татьяны, это уже не вторая её встреча с хозяевами тайги. Предыдущая была два года назад, но в утренние часы. Тогда косолапый сразу убежал, как только увидел девушку.На следующий день она поблагодарила всех подписчиков, которые сопереживали ей и сделала одно признание.- Вы спрашиваете: «Каково это встретить мишку?». Ну, как вам сказать… В бога теперь верю, маму люблю, жизнь люблю и в туалет теперь боюсь, по ходу, ходить, - с юмором рассказала Татьяна.О медведе, который бродил между сёлами Турка и Горячинск, местные жители сообщали в начале лета . Тогда косолапый разгуливал вдоль дороги. Сейчас в лесах поспел урожай ягод и орехов, и медведи ушли в тайгу. Однако, поясняли специалисты, при этом животные всё же представляют опасность для человека , выходы к людям по-прежнему возможны.

Блогер, КВНщица, актриса Татьяна Нежельская на днях в селе Турка Прибайкальского района Бурятии повстречалась с медведем. От косолапого знаменитой юмористке пришлось спасаться бегством.Неожиданная встреча произошла вечером, когда Татьяна отправилась в огород, который находится у горы. Сначала её внимание привлекла собака, которая начала лаять.- Слышу, как шуршат кусты, а там медведь. Так быстро я ещё не бегала. Больше энергетики мне не нужны, - рассказала Татьяна.По её словам, мишка тоже испугался, потому что она громко закричала.Через некоторое время Татьяна с приятелем вернулись с фонарями в огород, но медведя уже не было. На следующее утро ещё раз осмотрели место встречи, изучили следы.- Страшно, но мы живём в Сибири. Что мы хотели? – написала Нежельская на своей странице.