Близкие познакомились с условиями быта осуждённых
В исправительной колонии строгого режима №2 в Улан-Удэ состоялся День открытых дверей для родственников осуждённых.
- Гостям учреждения рассказали об истории создания пенитенциарного учреждения и провели экскурсию. Родственники посетили церковь, дуган, клуб и библиотеку, ознакомились с условиями труда осуждённых на производственных объектах, а также с бытовыми условиями в одном из общежитий отрядов, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ колония распахнула двери для родственников осуждённых
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Близкие познакомились с условиями быта осуждённых
Продукты отправили обратно в Монголию
Такая картина свойственна для этого времени года
Уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова посетила воинскую часть на «Дивизке»
В больницах получают лечение 130 заражённых
Водителей просят не гонять на дорогах и не пугать косуль
В дело вмешалась прокуратура
Мужчина ранее уже нарушал закон
В Улан-Удэ днём всего лишь до +9 градусов
У осуждённого была задолженность по исполнительному производству
Территории пунктов хранения лесоматериалов оказались захламлены
На фестиваль съехались матера из разных регионов страны
Мероприятие проводилось в рамках профилактики гриппа и ОРВИ
Из Бурятии выставка отправится в Тыву
Всего с начала года зарегистрировано 546 групп