В Улан-Удэ колония распахнула двери для родственников осуждённых

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Близкие познакомились с условиями быта осуждённых



В исправительной колонии строгого режима №2 в Улан-Удэ состоялся День открытых дверей для родственников осуждённых.



- Гостям учреждения рассказали об истории создания пенитенциарного учреждения и провели экскурсию. Родственники посетили церковь, дуган, клуб и библиотеку, ознакомились с условиями труда осуждённых на производственных объектах, а также с бытовыми условиями в одном из общежитий отрядов, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



