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В Улан-Удэ колония распахнула двери для родственников осуждённых

В Улан-Удэ колония распахнула двери для родственников осуждённых
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Близкие познакомились с условиями быта осуждённых

В исправительной колонии строгого режима №2 в Улан-Удэ состоялся День открытых дверей для родственников осуждённых.

- Гостям учреждения рассказали об истории создания пенитенциарного учреждения и провели экскурсию. Родственники посетили церковь, дуган, клуб и библиотеку, ознакомились с условиями труда осуждённых на производственных объектах, а также с бытовыми условиями в одном из общежитий отрядов, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

колония день открытых дверей

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