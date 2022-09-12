В Бурятии разыграли кубок республики по автомногоборью

В столице региона состоялись соревнования «Ралли спринт»



10 сентября в Улан-Удэ разыграли кубок Бурятии по автомногоборью «Ралли спринт». Соревнования прошли на стадионе «Спартак».



По информации спортивно-технического клуба «Сибирь», победителями и призёрами соревнований стали:



Первый класс – Передний привод (FWD)

Первое место - Степанов Максим (автомобиль Honda Torneo, стартовый номер 111)

Второе место - Гущин Дмитрий (г. Иркутск) (автомобиль Volkswagen Polo, стартовый номер 107)

Третье место - Григорьев Даниил (автомобиль Honda Accord, стартовый номер 101)



Второе класс - Задний привод (RWD)

Первое место - Протасов Дмитрий (г .Иркутск) (автомобиль Nissan Silvia, стартовый номер 983)

Второе место - Панушков Дмитрий (автомобиль Toyota Levin, стартовый номер 205)

Третье место - Доржиев Гармажап (автомобиль ВАЗ 2101, стартовый номер 203)



Третий класс - Полный привод (4WD)

Первое место - Эмигенов Евгений (автомобиль Lancer MMC, стартовый номер 305)

Второе место - Печёнкин Пётр (автомобиль Subaru Legacy В4, стартовый номер 333)

Третье место - Невзгодов Олег (автомобиль Subaru Impreza, стартовый номер 304)

