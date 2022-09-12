В столице региона состоялись соревнования «Ралли спринт»
10 сентября в Улан-Удэ разыграли кубок Бурятии по автомногоборью «Ралли спринт». Соревнования прошли на стадионе «Спартак».
По информации спортивно-технического клуба «Сибирь», победителями и призёрами соревнований стали:
Первый класс – Передний привод (FWD)
Первое место - Степанов Максим (автомобиль Honda Torneo, стартовый номер 111)
Второе место - Гущин Дмитрий (г. Иркутск) (автомобиль Volkswagen Polo, стартовый номер 107)
Третье место - Григорьев Даниил (автомобиль Honda Accord, стартовый номер 101)
Второе класс - Задний привод (RWD)
Первое место - Протасов Дмитрий (г .Иркутск) (автомобиль Nissan Silvia, стартовый номер 983)
Второе место - Панушков Дмитрий (автомобиль Toyota Levin, стартовый номер 205)
Третье место - Доржиев Гармажап (автомобиль ВАЗ 2101, стартовый номер 203)
Третий класс - Полный привод (4WD)
Первое место - Эмигенов Евгений (автомобиль Lancer MMC, стартовый номер 305)
Второе место - Печёнкин Пётр (автомобиль Subaru Legacy В4, стартовый номер 333)
Третье место - Невзгодов Олег (автомобиль Subaru Impreza, стартовый номер 304)
В Бурятии разыграли кубок республики по автомногоборью
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