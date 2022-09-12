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Насморк стал причиной конфликта в маршрутке в Улан-Удэ

Насморк стал причиной конфликта в маршрутке в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Весь Улан-Удэ
Словесная перепалка едва не переросла в драку

В Улан-Удэ конфликт из-за необычного повода разгорелся в маршрутке №132. Видео, которое сняли очевидцы, появилось в паблике ves_ulan_ude.

Причиной конфликта стал насморк молодых пассажиров – парня и девушки. Их оппонентами выступили пожилая женщина и мужчина. Они пожелали оградить себя от потенциально заболевших людей, и настоятельно потребовали молодой паре покинуть общественный транспорт.

Словесная перепалка едва не переросла в драку, когда мужчина, ранее споривший с парнем, предложил ему выйти на остановке и «решить вопрос по-мужски». Но тот, в свою очередь, отказался, оставшись в салоне.

Ситуацию разрешил неизвестный мужчина в чёрной куртке, вышедший из конца салона и успокоивший спорящих пассажиров.

Очевидец рассказал, что шмыгали носом в той поездке полмаршрутки.

Водитель проигнорировал конфликтную ситуацию в салоне.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале года конфликт, получивший большой резонанс, произошёл в маршрутке №2 в пути от «Виадука» до Левого берега. Очевидец сняла на видео, как агрессивные две женщины и мужчина нападают на пассажирку, бьют её по голове и отбирают у неё телефон (в чехле которого были ещё и деньги). Нападение сопровождалось обилием мата в сторону жертвы, которая от произошедшего в сильном шоке. Произошло же всё из-за того, что пострадавшая пассажирка сделала замечание матерящейся компании.

Водитель при этом не остановился. Позже он объяснил, что так как нападение произошло на Селенгинском мосту, остановиться там было невозможно.

Спустя пару дней полицейские установили и задержали одну из нападавших. На неё возбудили уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба» из-за присвоенного телефона.

Пострадавшая улан-удэнка позже поблагодарила тех нескольких неравнодушных пассажиров, которые пытались ей помочь. 
общественный транспорт

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