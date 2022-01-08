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В Улан-Удэ маршрутчик рассказал свою версию по поводу избиения девушки

В Улан-Удэ маршрутчик рассказал свою версию по поводу избиения девушки
Происшествия,  Фото:ves_ulan_ude_
По словам водителя, остановиться в момент драки в салоне он никак не мог

В пресс-службе мэрии Улан-Удэ привели версию водителя маршрутки №2, в салоне которой избили и ограбили девушку.

Как сообщал «Байкал-Dailу», всё произошло вечером 7 января по пути с остановки «Виадук» до Левого берега. На видео, опубликованном в паблике ves_ulan_ude_, запечатлено, как две женщины и мужчина нападают на девушку-пассажирку. Её несколько раз ударили по голове, а затем силой отняли телефон (в чехле которого были ещё и деньги). При этом в адрес шокированной жертвы несся поток нецензурной брани. Возмущённая очевидец, снявшая видео, отдельно выделила поведение водителя, который, по её мнению, «не реагировал на происходящее, ему было параллельно».

В свою очередь, сам маршрутчик опроверг версию, что проявил безразличие. По словам водителя, инцидент длился менее минуты и произошёл во время движения автобуса по Селенгинскому мосту в сторону Левого берега. На мосту, по правилам дорожного движения, водитель не мог остановить автобус и не мог отвлечься от управления.

- На ближайшей остановке («микрорайоне Левый берег») водитель сделал замечание всем участникам конфликта. Двое мужчин и две женщины покинули салон. После продолжения движения автобуса в направлении конечной остановки участница конфликта обнаружила пропажу телефона и кошелька, свидетели конфликта позвонили в полицию. При высадке пассажиров на остановке «Титан» водитель дал женщине номер своего телефона. После приезда наряда полиции он предоставил все необходимые сведения для объективного рассмотрения произошедшего инцидента, - рассказали в администрации города.

Водитель автобуса отмечает, что в конфликте участвовали обе стороны, выявлять виновных будут правоохранительные органы.



общественный транспорт грабеж

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