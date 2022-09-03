В Иркутске пройдёт инклюзивный театральный фестиваль

Основной темой мероприятия стала река Ангара



В Иркутске состоится II областной инклюзивный театральный фестиваль «Открытая рампа: вход свободный». Он пройдёт 10 и 11 сентября на базе Иркутской областной библиотеки имени И.И. Молчанова-Сибирского.



В фестивале примут участие восемь театральных любительских коллективов из Иркутска, Шелехова, Усолья-Сибирского, а также гости из Комсомольска-на-Амуре. Все участники фестиваля – это инклюзивные театры, развивающие театральное искусство и говорящие через сцену с другими людьми о простых и сложных вещах.



Основной темой инклюзивного фестиваля стала главная река Иркутска – Ангара. 2022 год объявлен Годом Ангары в Иркутске. Через самую известную легенду о Байкале и дочери Ангаре организаторы предлагают окунуться в тему взаимоотношений родителей и детей, тему свободы и уважения выбора.



Первый день фестиваля назван «Батюшка Байкал» – день открытых показов взрослых коллективов. Состоится торжественное открытие фестиваля, зрители увидят как авторские спектакли, так и поставленные по произведениям известных авторов – Александра Пушкина, Александра Вампилова, Влады Ольховской.



Второй день фестиваля «Непоседа Ангара» – день открытых показов детских коллективов. Зрители познакомятся со спектаклями театра танца Владимира Лопаева «PROдвижение», «Студии О» и других коллективов.



Фестиваль станет открытой площадкой для разговора о жизни через творчество. Помимо показов, организаторы запланировали мастер-классы, ламповые обсуждения, закулисные разговоры с актёрами. Также будет организована онлайн-трансляция показов на площадках муниципальных библиотек Иркутской области, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.



Возрастное ограничение 6+

