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В Иркутске пройдёт инклюзивный театральный фестиваль

В Иркутске пройдёт инклюзивный театральный фестиваль
Общество,  Фото:pexels.com
Основной темой мероприятия стала река Ангара

В Иркутске состоится II областной инклюзивный театральный фестиваль «Открытая рампа: вход свободный». Он пройдёт 10 и 11 сентября на базе Иркутской областной библиотеки имени И.И. Молчанова-Сибирского.

В фестивале примут участие восемь театральных любительских коллективов из Иркутска, Шелехова, Усолья-Сибирского, а также гости из Комсомольска-на-Амуре. Все участники фестиваля – это инклюзивные театры, развивающие театральное искусство и говорящие через сцену с другими людьми о простых и сложных вещах.

Основной темой инклюзивного фестиваля стала главная река Иркутска – Ангара. 2022 год объявлен Годом Ангары в Иркутске. Через самую известную легенду о Байкале и дочери Ангаре организаторы предлагают окунуться в тему взаимоотношений родителей и детей, тему свободы и уважения выбора.

Первый день фестиваля назван «Батюшка Байкал» – день открытых показов взрослых коллективов. Состоится торжественное открытие фестиваля, зрители увидят как авторские спектакли, так и поставленные по произведениям известных авторов – Александра Пушкина, Александра Вампилова, Влады Ольховской.

Второй день фестиваля «Непоседа Ангара» – день открытых показов детских коллективов. Зрители познакомятся со спектаклями театра танца Владимира Лопаева «PROдвижение», «Студии О» и других коллективов.

Фестиваль станет открытой площадкой для разговора о жизни через творчество. Помимо показов, организаторы запланировали мастер-классы, ламповые обсуждения, закулисные разговоры с актёрами. Также будет организована онлайн-трансляция показов на площадках муниципальных библиотек Иркутской области, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.

Возрастное ограничение 6+
Иркутск фестиваль театр инклюзивное общество библиотека любительский театр Иркутская область Ангара

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