В России учреждены медали за развитие Дальнего Востока

Соответствующие указы были опубликованы в понедельник



В России учреждена новая госнаграда – медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока», а также юбилейная медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали». Соответствующие указы главы государства опубликованы в понедельник на официальном портале правовой информации.



Согласно положению о медали «За развитие Сибири и Дальнего Востока», ею будут награждать россиян за заслуги в развитии этих регионов, в том числе «в сфере государственного строительства, экономики, промышленного производства, строительства, транспортной, энергетической и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, сельского хозяйства, науки, культуры, искусства, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды и иных сферах деятельности». За особые заслуги ею могут быть награждены и иностранные граждане.



Другим указом президент России учредил юбилейную медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали». Правительству России поручено разработать и утвердить правила и порядок награждения ею, а также организовать её вручение, сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

