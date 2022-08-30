30 августа

29 августа

Популярное

В России учреждены медали за развитие Дальнего Востока

В России учреждены медали за развитие Дальнего Востока
Общество, 
Соответствующие указы были опубликованы в понедельник

В России учреждена новая госнаграда – медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока», а также юбилейная медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали». Соответствующие указы главы государства опубликованы в понедельник на официальном портале правовой информации.

Согласно положению о медали «За развитие Сибири и Дальнего Востока», ею будут награждать россиян за заслуги в развитии этих регионов, в том числе «в сфере государственного строительства, экономики, промышленного производства, строительства, транспортной, энергетической и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, сельского хозяйства, науки, культуры, искусства, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды и иных сферах деятельности». За особые заслуги ею могут быть награждены и иностранные граждане.

Другим указом президент России учредил юбилейную медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали». Правительству России поручено разработать и утвердить правила и порядок награждения ею, а также организовать её вручение, сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
ДФО СФО Дальний Восток награждение медаль

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии грянут заморозки
В Бурятии грянут заморозки
Общество, 30.08.2022
Ожидается до -6 градусов
В Бурятии сотрудники ГИБДД проверяют школьные автобусы
В Бурятии сотрудники ГИБДД проверяют школьные автобусы
Общество, 30.08.2022
Проверка проводится в рамках подготовки к новому учебному году
В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов
В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов
Общество, 30.08.2022
Исключение сделано для ряда местностей
В Бурятии почти выполнили план по генетическим анализам деревьев
В Бурятии почти выполнили план по генетическим анализам деревьев
Общество, 30.08.2022
Сотрудники Центра защиты леса Бурятии провели 3,7 тысяч генетических анализов
В Улан-Удэ на двух улицах образовались провалы
В Улан-Удэ на двух улицах образовались провалы
Общество, 30.08.2022
Причину устанавливает специальная комиссия
Из Бурятии не дали вывезти ящик бананов и мешок миндаля
Из Бурятии не дали вывезти ящик бананов и мешок миндаля
Общество, 30.08.2022
У гражданина Монголии отсутствовали сопроводительные документы
В Улан-Удэ пройдут массовые рейды по собакам
В Улан-Удэ пройдут массовые рейды по собакам
Общество, 30.08.2022
Рейды пройдут в двух районах города
В микрорайон Радужный в Улан-Удэ запустили автобус
В микрорайон Радужный в Улан-Удэ запустили автобус
Общество, 30.08.2022
Ранее общественный транспорт сюда не ходил из-за плохой дороги  
В Бурятии возрождают Удунгинский купеческий тракт
В Бурятии возрождают Удунгинский купеческий тракт
Общество, 30.08.2022
Маршрут презентуют на форуме «Полёт чайного листа: Удунга – путь к Байкалу»
В Улан-Удэ пристыдили зрителей «золотомасочного» балета
В Улан-Удэ пристыдили зрителей «золотомасочного» балета
Общество, 30.08.2022
«Фу такими быть!» - высказался недовольный зритель
В Иркутске просканировали дно Тёплых озёр
В Иркутске просканировали дно Тёплых озёр
Общество, 30.08.2022
Отмель там сменяется резкими обрывами на три-четыре метра
Общественник проверил подразделение ГИБДД в Бурятии
Общественник проверил подразделение ГИБДД в Бурятии
Общество, 30.08.2022
Визит прошёл в рамках акции «Гражданский мониторинг»
Приют для бездомных собак в Улан-Удэ ведёт необычный блог
Приют для бездомных собак в Улан-Удэ ведёт необычный блог
Общество, 30.08.2022
Руководство приюта «Надежда» подошло к делу не только с толком, но и с креативом
Ещё 221 житель Бурятии заболел коронавирусом
Ещё 221 житель Бурятии заболел коронавирусом
Общество, 30.08.2022
В больницах проходят лечение более 300 человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^