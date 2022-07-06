В Бурятии почти три тонны бесхозного нефрита передали государству

В Бурятии отдел МВД РФ «Тункинский» в рамках доследственных проверок изъял 2,8 тонны нефрита. По завершении проверок камень остался невостребованным.
- В связи с этим прокурор района в суд направил заявления о признании нефрита бесхозяйным и обращении его в собственность государства. Октябрьский районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Нефрит обращен в собственность Российской Федерации. Он направлен в межрегиональное территориальное управление Росимущества в Забайкальском крае и Бурятии для дальнейшего распоряжения.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июне бурятские таможенники нашли белый нефрит, который пытались тайком вывезти в кабине грузовика. Для конспирации нефрит покрасили фиолетовой и синей краской.