В Бурятии почти три тонны бесхозного нефрита передали государству





В Бурятии отдел МВД РФ «Тункинский» в рамках доследственных проверок изъял 2,8 тонны нефрита. По завершении проверок камень остался невостребованным.- В связи с этим прокурор района в суд направил заявления о признании нефрита бесхозяйным и обращении его в собственность государства. Октябрьский районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.Нефрит обращен в собственность Российской Федерации. Он направлен в межрегиональное территориальное управление Росимущества в Забайкальском крае и Бурятии для дальнейшего распоряжения.