Из Бурятии пытались вывезти нефрит, покрасив его фиолетовой краской





Более 2,5 кг белого нефрита незаконно пытались вывезти из Бурятии в Монголию, спрятав в кабине грузовика. Однако таможенники в МАПП Кяхта нефрит нашли и изъяли.- При таможенном контроле водитель заявил об отсутствии товаров, запрещённых, ограниченных к перемещению через границу и подлежащих таможенному декларированию. Но при сканировании кабины автомашины с применением инспекционно-досмотрового комплекса таможенники обнаружили восемь пакетов с товарами, перемещаемыми с нарушением таможенного законодательства, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.В одном из пакетов находилось четыре камня природного происхождения. Несмотря на то, что камни были окрашены в фиолетовый и синий цвета, таможенники предположили, что это нефрит. Минералы были изъяты и отправлены на экспертизу, которая подтвердила это предположение. Окрашенные камни оказались белым нефритом общей стоимостью более 168 тысяч рублей.- Нефрит включен в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Он запрещён к ввозу и вывозу физическими лицами, за исключением ювелирных изделий для личного пользования. Из России нефрит-сырец можно вывозить только по лицензии минпромторга РФ. За незаконное перемещение нефрита через таможенную границу предусмотрена административная или уголовная ответственность, - пояснила начальник отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Бурятской таможни Юлия Ануфриева.Кроме минералов, в автомобиле таможенники обнаружили семь пакетов с лекарственными препаратами коммерческого предназначения общим весом 9,7 кг. Лекарства также не были заявлены при устном опросе и не внесены в пассажирскую таможенную декларацию.В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товара). Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений). Нефрит и лекарства изъяты.