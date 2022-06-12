В Улан-Удэ медсестру военного госпиталя оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Свою вину на суде медсестра признала частично
В Улан-Удэ суд назначил медсестре военного госпиталя административный штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил.
Медсестра признана виновной в правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ».
Поводом для возбуждения административного дела стали комментарии женщины в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники» по поводу спецоперации на Украине.
«… Формировала мнение пользователей социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники»… Тем самым дискредитировала проводимую Вооружёнными силами Российской Федерации специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, искажала её цели и задачи, провоцировала создание негативной оценки действий Вооружённых сил», - говорится в судебных материалах.
В судебном заседании женщину вину в совершённом административном правонарушении признала частично. Она пояснила, что высказала своё личное мнение на эмоциях, а также сообщила, что у неё «нет миллиона подписчиков».
Суд учёл личность горожанки, отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств, и назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей.
В Бурятии уже рассмотрели ряд дел по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. Пока все они административные. Отметим, в Забайкальском крае недавно был вынесен первый в России приговор по уголовному делу по статье 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил». Житель посёлка Оловянная, администратор паблика, за посты и комментарии по поводу спецоперации получил штраф в один миллион рублей.
В Улан-Удэ ранее выписали штрафы нескольким горожанам, которые выходили с плакатами на улицу. Так, штраф в 35 тысяч рублей получил пенсионер, пришедший на площадь Советов. Ещё одна женщина, стоявшая с плакатом на главной площади города, наказана на 40 тысяч.
Также штрафы в 40 тысяч рублей выписаны трём улан-удэнкам, которые развернули плакаты на несанкционированном митинге.
Три штрафа в 30 тысяч рублей каждый назначили детскому тренеру из посёлка Онохой. Он убрал с двери спортивной школы символ Z, сделанный из георгиевской ленточки, а также критиковал действия властей России в присутствии других людей, которые и сообщили в полицию.
Учительницу английского языка из Баргузинского района, поднявшую на уроке тему спецоперации, оштрафовали на 40 тысяч рублей. Аудиозапись сделал один из учеников.
Жителю Гусиноозёрска, который выкрикивал в кафе фразы с критикой спецоперации, назначили штраф в 30 тысяч.
Виновным в дискредитации Вооружённых сил был признан и бывший художественный руководитель Русского драматического театра имени Бестужева Сергей Левицкий. За свои посты в соцсетях он был наказан дважды: на 45 тысяч и на 35 тысяч рублей.
На 45 тысяч рублей оштрафовали также его защитника, известную в Бурятии правозащитницу Надежду Низовкину.
Неоднократная участница различных акций протестов получила два штрафа. Первый в 40 тысяч связан с эпизодом, когда женщина успокаивала возмущённую подругу в отделе полиции. Второй (также в 40 тысяч) – за переписку в закрытом телеграмм-канале.
В Улан-Удэ медсестру военного госпиталя оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
Общество, Фото:
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