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В Бурятии оштрафовали мужчину, сорвавшего символ Z

В Бурятии оштрафовали мужчину, сорвавшего символ Z
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчину также наказали за то, что он публично высказался против спецоперации

64-летний житель Бурятии, сорвавший символ Z с георгиевской ленты на двери спортивной школы, оштрафован на 30 тысяч рублей. Ещё на 30 тысяч мужчину оштрафовали за то, что он раскритиковал спецоперацию на Украине.

Это произошло в посёлке Онохой Заиграевского района.

- 64-летний мужчина сорвал символ Z с георгиевской ленты, приклеенной на двери спортивной школы. Также гражданин в присутствии работников школы высказал свое негативное отношение к проведению военной спецоперации. Сотрудники полиции в отношении нарушителя составили протоколы по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

5 апреля Заиграевский районный суд назначил нарушителю штрафы в размере 30 тысяч рублей за каждое правонарушение.

Буква Z стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине. Z - это один из знаков отличия на российской военной технике, участвующей в демилитаризации и денацификации соседней страны.

Статья о дискредитации Вооружённых сил России появилась в КоАП в начале марта. Она предусматривает в качестве максимальной меры наказания для граждан административный штраф в размере 100 тысяч рублей. Также в Уголовный кодекс введена статья 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации»). В случае, если заведомо ложная информация повлекла за собой тяжкие последствия, предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее штрафы в 40 тысяч рублей были выписаны трём улан-удэнкам, которые развернули плакаты, «дискредитирующие использование Вооружённых сил РФ».

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