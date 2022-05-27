Улан-удэнец поплатился за плакат на площади Советов

В Улан-Удэ пенсионера оштрафовали на 35 тысяч рублей, признав виновным в дискредитации Вооружённых сил. Пожилой мужчина вышел на площадь Советов с плакатом, на котором были написаны три слова. Суд признал, что тем самым он «искажал и дискредитировал действия Вооружённых сил Российской Федерации в ходе специальной операции по принуждению Украины к миру».
С плакатом пенсионером простоял на площади полчаса – с 12.30 до 13.00. Вскоре на место прибыли полицейские, которые составили протокол о нарушении.
На суд мужчина не пришёл, но подал письменное заявление, в котором свою вину не признал. Он просил освободить его от административной ответственности, ограничиться устным замечанием или хотя бы назначить штраф менее минимального размера.
Суд, в свою очередь, учёл в качестве смягчающего обстоятельства факт, что правонарушение совершено впервые. Отягчающих обстоятельств установлено не было.
- При назначении наказания суд учитывает материальное положение Т., являющегося пенсионером. Наличие кредитных обязательств само по себе не свидетельствует о тяжёлом материальном положении, - говорится в решении суда.
В итоге улан-удэнцу был назначен штраф в 35 тысяч рублей.
Число оштрафованных по статье 20.3.3 ч.1 КоАП в Бурятии растёт. Как сообщал «Байкал-Daily», о первом такое случае стало известно в конце марта – тогда штрафы в 40 тысяч рублей выписаны трём улан-удэнкам, которые развернули плакаты на несанкционированном митинге.
Три штрафа в 30 тысяч рублей каждый назначили детскому тренеру из посёлка Онохой. Он убрал с двери спортивной школы символ Z, сделанный из георгиевской ленточки, а также критиковал действия властей России в присутствии других людей, которые и сообщили в полицию.
Жителю Гусиноозёрска, который выкрикивал в кафе фразы с критикой спецоперации, назначили штраф в 30 тысяч.
Учительницу английского языка из Баргузинского района оштрафовали на 40 тысяч рублей за то, что она во время урока критиковала спецоперацию на Украине.
Также на 40 тысяч оштрафовали женщину, которая тоже стояла на площади Советов с плакатом.
Виновным в дискредитации Вооружённых сил был признан виновным и бывший художественный руководитель Русского драматического театра имени Бестужева Сергей Левицкий. Он уже получил один штраф в 45 тысяч, ещё одно аналогичное дело будет рассмотрено вскоре.
На 45 тысяч рублей оштрафовали также известную в Бурятии правозащитницу, юриста Надежду Низовкину.
А на днях стало известно о штрафе в 40 тысяч улан-удэнке, которая успокаивала возмущённую подругу в отделе полиции.
Число оштрафованных по статье 20.3.3 ч.1 КоАП в Бурятии растёт. Как сообщал «Байкал-Daily», о первом такое случае стало известно в конце марта – тогда штрафы в 40 тысяч рублей выписаны трём улан-удэнкам, которые развернули плакаты на несанкционированном митинге.
Три штрафа в 30 тысяч рублей каждый назначили детскому тренеру из посёлка Онохой. Он убрал с двери спортивной школы символ Z, сделанный из георгиевской ленточки, а также критиковал действия властей России в присутствии других людей, которые и сообщили в полицию.
Жителю Гусиноозёрска, который выкрикивал в кафе фразы с критикой спецоперации, назначили штраф в 30 тысяч.
Учительницу английского языка из Баргузинского района оштрафовали на 40 тысяч рублей за то, что она во время урока критиковала спецоперацию на Украине.
Также на 40 тысяч оштрафовали женщину, которая тоже стояла на площади Советов с плакатом.
Виновным в дискредитации Вооружённых сил был признан виновным и бывший художественный руководитель Русского драматического театра имени Бестужева Сергей Левицкий. Он уже получил один штраф в 45 тысяч, ещё одно аналогичное дело будет рассмотрено вскоре.
На 45 тысяч рублей оштрафовали также известную в Бурятии правозащитницу, юриста Надежду Низовкину.
А на днях стало известно о штрафе в 40 тысяч улан-удэнке, которая успокаивала возмущённую подругу в отделе полиции.