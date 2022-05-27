Улан-удэнец поплатился за плакат на площади Советов





В Улан-Удэ пенсионера оштрафовали на 35 тысяч рублей, признав виновным в дискредитации Вооружённых сил. Пожилой мужчина вышел на площадь Советов с плакатом, на котором были написаны три слова. Суд признал, что тем самым он «искажал и дискредитировал действия Вооружённых сил Российской Федерации в ходе специальной операции по принуждению Украины к миру».С плакатом пенсионером простоял на площади полчаса – с 12.30 до 13.00. Вскоре на место прибыли полицейские, которые составили протокол о нарушении.На суд мужчина не пришёл, но подал письменное заявление, в котором свою вину не признал. Он просил освободить его от административной ответственности, ограничиться устным замечанием или хотя бы назначить штраф менее минимального размера.Суд, в свою очередь, учёл в качестве смягчающего обстоятельства факт, что правонарушение совершено впервые. Отягчающих обстоятельств установлено не было.- При назначении наказания суд учитывает материальное положение Т., являющегося пенсионером. Наличие кредитных обязательств само по себе не свидетельствует о тяжёлом материальном положении, - говорится в решении суда.