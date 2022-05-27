 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 мая

26 мая

Популярное

Улан-удэнец поплатился за плакат на площади Советов

Улан-удэнец поплатился за плакат на площади Советов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ещё один житель Бурятии оштрафован за дискредитацию Вооружённых сил РФ

В Улан-Удэ пенсионера оштрафовали на 35 тысяч рублей, признав виновным в дискредитации Вооружённых сил. Пожилой мужчина вышел на площадь Советов с плакатом, на котором были написаны три слова. Суд признал, что тем самым он «искажал и дискредитировал действия Вооружённых сил Российской Федерации в ходе специальной операции по принуждению Украины к миру».

С плакатом пенсионером простоял на площади полчаса – с 12.30 до 13.00. Вскоре на место прибыли полицейские, которые составили протокол о нарушении.

На суд мужчина не пришёл, но подал письменное заявление, в котором свою вину не признал. Он просил освободить его от административной ответственности, ограничиться устным замечанием или хотя бы назначить штраф менее минимального размера.

Суд, в свою очередь, учёл в качестве смягчающего обстоятельства факт, что правонарушение совершено впервые. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

- При назначении наказания суд учитывает материальное положение Т., являющегося пенсионером. Наличие кредитных обязательств само по себе не свидетельствует о тяжёлом материальном положении, - говорится в решении суда. 

 В итоге улан-удэнцу был назначен штраф в 35 тысяч рублей.
 
Число оштрафованных по статье 20.3.3 ч.1 КоАП в Бурятии растёт. Как сообщал «Байкал-Daily», о первом такое случае стало известно в конце марта – тогда штрафы в 40 тысяч рублей выписаны трём улан-удэнкам, которые развернули плакаты на несанкционированном митинге.

Три штрафа в 30 тысяч рублей каждый назначили детскому тренеру из посёлка Онохой. Он убрал с двери спортивной школы символ Z, сделанный из георгиевской ленточки, а также критиковал действия властей России в присутствии других людей, которые и сообщили в полицию.

Жителю Гусиноозёрска, который выкрикивал в кафе фразы с критикой спецоперации, назначили штраф в 30 тысяч.

Учительницу английского языка из Баргузинского района оштрафовали на 40 тысяч рублей за то, что она во время урока критиковала спецоперацию на Украине.

Также на 40 тысяч оштрафовали женщину, которая тоже стояла на площади Советов с плакатом.

Виновным в дискредитации Вооружённых сил был признан виновным и бывший художественный руководитель Русского драматического театра имени Бестужева Сергей Левицкий. Он уже получил один штраф в 45 тысяч, ещё одно аналогичное дело будет рассмотрено вскоре.

На 45 тысяч рублей оштрафовали также известную в Бурятии правозащитницу, юриста Надежду Низовкину.

А на днях стало известно о штрафе в 40 тысяч улан-удэнке, которая успокаивала возмущённую подругу в отделе полиции.



дискредитация ВС РФ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцы оценили законопроект о покупке авто на маткапитал
Улан-удэнцы оценили законопроект о покупке авто на маткапитал
Общество, 27.05.2022
Законопроект о возможности траты средств маткапитала на покупку автомобиля внесли в Госдуму  
Галина Шойдагбаева впервые выступит в мюзикле
Галина Шойдагбаева впервые выступит в мюзикле
Общество, 27.05.2022
«Творческому человеку должно быть всё интересно», - прокомментировала легендарная певица   
В Джидинском районе Бурятии прощаются с погибшим на Украине военным
В Джидинском районе Бурятии прощаются с погибшим на Украине военным
Общество, 27.05.2022
Погибший в ходе спецоперации Александр Харламов награждён орденом Мужества посмертно
В Бурятии последний звонок прозвенел для осуждённых
В Бурятии последний звонок прозвенел для осуждённых
Общество, 27.05.2022
Осуждённые окончили вечернюю школу при колонии
В Бурятии собачник и покусанная женщина помирились до суда
В Бурятии собачник и покусанная женщина помирились до суда
Общество, 27.05.2022
Пострадавшей от нападения собаки возместили моральный вред и материальный ущерб  
В Пушкинский день в Улан-Удэ покажут пьющего и страдающего Онегина
В Пушкинский день в Улан-Удэ покажут пьющего и страдающего Онегина
Общество, 27.05.2022
Улан-удэнцы увидят один из самых неординарных спектаклей Русского драмтеатра
В Бурятии из озера вытащили шины и огнетушители
В Бурятии из озера вытащили шины и огнетушители
Общество, 27.05.2022
Участники акции собрали целую тонну мусора
В Улан-Удэ осуждённые приготовили себе роллы
В Улан-Удэ осуждённые приготовили себе роллы
Общество, 27.05.2022
Мастер-класс провели для осуждённых женской исправительной колонии
Стало известно, что больше всего раздражает автолюбителей Бурятии
Стало известно, что больше всего раздражает автолюбителей Бурятии
Общество, 27.05.2022
Лишь 5% автомобилистов республики ничего не раздражает за рулём
В Бурятии предрекают исчезновение снежных барсов, если не примут меры
В Бурятии предрекают исчезновение снежных барсов, если не примут меры
Общество, 27.05.2022
Для охраны редких снежных барсов в Бурятии призывают создать особо охраняемую природную территорию
Влюблённые из Улан-Удэ приняли участие в реалити-шоу «Четыре свадьбы»
Влюблённые из Улан-Удэ приняли участие в реалити-шоу «Четыре свадьбы»
Общество, 27.05.2022
В реалити-шоу телеканала «Пятница» Жаргал и Натали сыграли свадьбу в национальном стиле  
На Украине погиб мастер спорта по боксу из Бурятии
На Украине погиб мастер спорта по боксу из Бурятии
Общество, 27.05.2022
Погибший в ходе спецоперации Роман Гоношвили более 10 лет входил в состав сборной Бурятии по боксу
Главный санврач Бурятии призвал не выезжать за рубеж из-за оспы обезьян
Главный санврач Бурятии призвал не выезжать за рубеж из-за оспы обезьян
Общество, 27.05.2022
Сергей Ханхареев ответил на основные вопросы по поводу редкой инфекции – оспы обезьян, которая появилась в Европе
Прокуратура добивается создания маневренного жилфонда в селе в Бурятии
Прокуратура добивается создания маневренного жилфонда в селе в Бурятии
Общество, 27.05.2022
Суд удовлетворил иск прокурора о создании маневренного жилищного фонда на территории одного из муниципальных образований

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^