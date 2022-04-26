В Бурятии назначили ещё один штраф за дискредитацию Вооружённых сил РФ
В Бурятии суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя города Гусиноозёрск, который выкрикивал в кафе фразы, дискредитирующие Вооружённые силы РФ.
- Вечером 16 апреля мужчина, находясь в одном из кафе города, выкрикивал фразы с негативным отношением к проведению спецоперации на территории Украины, содержащие оскорбления и нецензурную брань. Суд признал его виновным по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Гусиноозёрского городского суда.
Число наказанных за дискредитацию Вооружённых сил РФ жителей Бурятии потихоньку растёт. Как сообщал «Байкал-Daily», о первых оштрафованных стало известно в марте. Штрафы в 40 тысяч рублей выписали трём улан-удэнкам, которые развернули плакаты на несанкционированном митинге.
В апреле полиция составила протоколы на детского тренера из посёлка Онохой. Он убрал с двери спортивной школы символ Z, сделанный из георгиевской ленточки. Разговор с тренером, когда он объяснял свой поступок другим сотрудникам спортшколы, записали на диктофон. В итоге он был признан виновным по трём эпизодам по административной статье о дискредитации Вооружённых сил и в общей сложности получил штрафы на 90 тысяч рублей.
Вчера, 25 апреля, произошёл инцидент на площади Советов Улан-Удэ. 46-летний мужчина повредил огромный баннер с символом Z на постаменте памятника Ленину. О его задержании полиция сообщила вечером того же дня. Сейчас решается вопрос о привлечении гражданина к ответственности. Кстати, вместо повреждённого баннера оперативно установили новый, но уже с буквой V.
Жителя Бурятии оштрафовали за выкрики с критикой спецоперации
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Вор несколько раз проходил мимо кассы, не оплачивая товары
В Бурятии назначили ещё один штраф за дискредитацию Вооружённых сил РФ
На утро 26 апреля действующих лесных пожаров нет
Инцидент с повреждённой Z на памятнике Ленину «раскрыли» в течение суток
Школьница получила травмы
Сельчанин пошёл на преступления из-за алкоголя
Лихач сбил шедшего по краю дороги пенсионера
После проведения работ проезд будет открыт
Некоторые подростки были пьяны
Молодой человек отделался условным сроком
Сирийцы и местные браконьеры ловили птиц для продажи на «чёрном рынке» Ближнего Востока
Мужчина угрожал пистолетом соседу
На кражах крышек попадаются и материально обеспеченные люди
Спасатели пришли на помощь к пожилой женщине
В пригороде Иркутска поймали закладчиков «синтетики»