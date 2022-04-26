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Жителя Бурятии оштрафовали за выкрики с критикой спецоперации

Жителя Бурятии оштрафовали за выкрики с критикой спецоперации
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии назначили ещё один штраф за дискредитацию Вооружённых сил РФ

В Бурятии суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя города Гусиноозёрск, который выкрикивал в кафе фразы, дискредитирующие Вооружённые силы РФ.

- Вечером 16 апреля мужчина, находясь в одном из кафе города, выкрикивал фразы с негативным отношением к проведению спецоперации на территории Украины, содержащие оскорбления и нецензурную брань. Суд признал его виновным по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Гусиноозёрского городского суда.

Число наказанных за дискредитацию Вооружённых сил РФ жителей Бурятии потихоньку растёт. Как сообщал «Байкал-Daily», о первых оштрафованных стало известно в марте. Штрафы в 40 тысяч рублей выписали трём улан-удэнкам, которые развернули плакаты на несанкционированном митинге.

В апреле полиция составила протоколы на детского тренера из посёлка Онохой. Он убрал с двери спортивной школы символ Z, сделанный из георгиевской ленточки. Разговор с тренером, когда он объяснял свой поступок другим сотрудникам спортшколы, записали на диктофон. В итоге он был признан виновным по трём эпизодам по административной статье о дискредитации Вооружённых сил и в общей сложности получил штрафы на 90 тысяч рублей.

Вчера, 25 апреля, произошёл инцидент на площади Советов Улан-Удэ. 46-летний мужчина повредил огромный баннер с символом Z на постаменте памятника Ленину. О его задержании полиция сообщила вечером того же дня. Сейчас решается вопрос о привлечении гражданина к ответственности. Кстати, вместо повреждённого баннера оперативно установили новый, но уже с буквой V.

дискредитация ВС РФ

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