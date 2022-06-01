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Забайкалец заплатит миллион за распространение ложных сведений о ВС РФ

Забайкалец заплатит миллион за распространение ложных сведений о ВС РФ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Это первый в России подобный приговор

Первый в России приговор по уголовному делу по статье 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил» вынес Оловянинский районный суд Забайкальского края, сообщает «Коммерсантъ».

Житель забайкальского посёлка Оловянная Забайкальского края признан виновным в совершении двух преступлений по этой статье, передаёт следственное управление.

- Как установлено следствием и судом, в марте 2022 года забайкалец, являясь администратором публичной группы в одном из мессенджеров, дважды размещал в группе заведомо ложную информацию под видом достоверной. Кроме того, подсудимый размещал в этой же группе комментарии по поводу указанной темы, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Забайкальскому краю.

Издание «Чита. Ру» уточняет, что речь идёт о группе в социальной сети «Вконтакте». По данным издания, которое ссылается на УФСБ, мужчина был администратором публичной группы. Он неоднократно публиковал изображения сфальсифицированных текстовых документов Министерства обороны России, а также видеозаписи с информацией, содержащей заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения специальной военной операции на Украине.

Забайкалец признан виновным по первой, самой «лёгкой», части ст. 207.3 УК РФ. Она предполагает наказание в виде штрафа от 700 тысяч до 1,5 млн рублей. или лишение свободы до трёх лет. По другой части этой статьи предусматривается наказание до 15 лет колонии. Статья появилась в Уголовном кодексе 4 марта 2022 года.

Суд назначил жителю Забайкалья штраф в миллион рублей.

На суде подсудимый признал свою вину и раскаялся.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии вынесен ряд решений за дискредитацию Вооружённых Сил, но по административной статье. Одно из последних таких дел связано с пенсионером, который вышел на площадь Советов с плакатом. Ему назначили штраф в 35 тысяч рублей
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