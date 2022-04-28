В Улан-Удэ экс-худрука театра оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил

На суде Сергей Левицкий свою вину не признал
Бывший художественный руководитель Русского драмтеатра имени Бестужева Сергей Левицкий оштрафован на 45 тысяч рублей за свои критические комментарии о спецоперации на Украине. Сегодня, 28 апреля Советский районный суд признал Левицкого виновным по статье КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации».
Минимальный размер штрафа по этой статье – 30 тысяч рублей. Назначение Сергею Левицкому штрафа в 45 тысяч рублей, вероятно, связано с тем, что он не признал свою вину.
- Приговор будем обжаловать в Верховном суде Бурятии, - сообщил бывший худрук театра.
Отметим, защитником на суде была известная в Бурятии правозащитница Надежда Низовкина. Она заявляла ходатайство о проведении лингвистической экспертизы тех самых постов, которые написал Левицкий. Судья это ходатайство отклонила.
О получении судебной повестки Сергей Левицкий сообщил ровно неделю назад, 21 апреля. Тогда он рассказал, что на него возбудили два административных дела по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. Дело, которое сегодня рассмотрел суд, связано с публикациями Левицкого по поводу спецоперации в Facebook (запрещён в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в стране экстремистской) и Telegram-канале.
Как сообщал «Байкал-Daily», после ряда критических высказываний Сергей Левицкого о политической ситуации в стране, о спецоперации и заявления, что он «рвёт все связи с так называемым «культурным сообществом» Бурятии» минкультуры уволило его с поста худрука Русского драмтеатра. Контракт был расторгнут досрочно без объяснения причин.
Также в марте его отстранили от работы без сохранения зарплаты в Восточно-Сибирском государственном институте культуры, где он трудился доцентом. Свой курс Левицкий набрал только осенью 2021 года. Причиной отстранения руководство вуза назвало критические посты Сергея Левицкого, где «содержатся негативные высказывания в отношении России». Подобные высказывания в вузе сочли «сомнительными при осуществлении преподавательской деятельности».
«Пришел в институт, должны были быть занятия. Вызвали в отдел кадров, сказали подписать вот такую бумагу, долго не давали сфотографировать. Короче, отстранили от работы без сохранения заработной платы до завершения этого, так называемого, служебного расследования. Пришел к студентам, рассказал, плачут», - рассказывал Левицкий в конце марта.
Наказывать за дискредитацию ВС РФ в России начали в начале марта. Первым оштрафованным стал житель Амурской области, разместивший в мессенджере фейковое видео о спецоперации.
В Бурятии зарегистрировано несколько подобных дел. 26 апреля маршрутчик увёз пассажирку, недовольную символом Z на двери автобуса, прямиком в отдел полиции. Там на неё составили протокол о мелком хулиганстве, однако правозащитница Низовкина не исключает, что женщине могут добавить статью о дискредитации Вооружённых сил.
В Улан-Удэ экс-худрука театра оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На суде Сергей Левицкий свою вину не признал
Сейчас фонтаны приводят в надлежащий вид после зимы
В соревнованиях приняли участие 50 пожарных из 10 регионов
Майор Андрей Матвеев занял призовые места в двух дисциплинах
Жители Дальневосточного округа реже всех в стране выбирают китайские автомобили
Больница незаконно отказала адвокату
Операцию малышу провели в первый день его жизни
В дело вмешалась прокуратура
Молодой человек собрал «травку» в поле
Местами в регионе возможны осадки в виде снега
Владельцу земли выдано предостережение
В ближайшие год ликвидируют ещё девять скотомогильников
Девочек назвали Алиной и Эвелиной
Посетители окунутся в культуру народов республики
Участники смогут обменяться не только полезными вещами или услугами, но и приятными эмоциями