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В Бурятии учительницу оштрафовали за критику спецоперации на уроке

В Бурятии учительницу оштрафовали за критику спецоперации на уроке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Преподаватель английского языка признана виновной в дискредитации Вооружённых сил

Учительницу английского языка из Баргузинского района Бурятии оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил РФ.

Педагог во время урока критиковала спецоперацию на Украине, а также действия президента России.

- Учительница во время проведения урока допустила публичные высказывания, содержащие негативную информацию о действиях государства РФ, о Вооружённых силах. Таким образом, своими действиями подрывала доверие к проведению специальной военной операции Российской Федерации, - сообщили в Баргузинском районном суде.

Женщине назначили штраф в размере 40 тысяч. Отметим, минимальная сумма штрафа по статье 20.3.3 ч.1 КоАП РФ– 30 тысяч рублей.

Постановление районного суда в силу пока не вступило.

Подобных дел по статье о дискредитации Вооружённых сил становится всё больше. Как сообщал «Байкал-Daily», 28 апреля суд назначил штраф в 45 тысяч бывшему художественному руководителю Русского драмтеатра имени Бестужева Сергею Левицкому, который оставлял критические посты в соцсетях. Он свою вину не признал. 

Вскоре защитнику Левицкого на суде Надежде Низовкиной было предъявлено обвинение по той же статье о дискредитации Вооружённых сил. Дело связано с видео Низовкиной на её канале.

Ранее три штрафа в 30 тысяч рублей каждый назначили детскому тренеру из посёлка Онохой. Он убрал с двери спортивной школы символ Z, сделанный из георгиевской ленточки, а также критиковал действия властей России.

Штрафы в 40 тысяч получили три улан-удэнки, которые развернули плакаты на несанкционированном митинге.

Жителю Гусиноозёрска, который выкрикивал в кафе фразы с критикой спецоперации, назначили штраф в 30 тысяч.


дискредитация ВС РФ штраф

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