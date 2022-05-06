Преподаватель английского языка признана виновной в дискредитации Вооружённых сил
Учительницу английского языка из Баргузинского района Бурятии оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил РФ.
Педагог во время урока критиковала спецоперацию на Украине, а также действия президента России.
- Учительница во время проведения урока допустила публичные высказывания, содержащие негативную информацию о действиях государства РФ, о Вооружённых силах. Таким образом, своими действиями подрывала доверие к проведению специальной военной операции Российской Федерации, - сообщили в Баргузинском районном суде.
Женщине назначили штраф в размере 40 тысяч. Отметим, минимальная сумма штрафа по статье 20.3.3 ч.1 КоАП РФ– 30 тысяч рублей.
Постановление районного суда в силу пока не вступило.
Подобных дел по статье о дискредитации Вооружённых сил становится всё больше. Как сообщал «Байкал-Daily», 28 апреля суд назначил штраф в 45 тысяч бывшему художественному руководителю Русского драмтеатра имени Бестужева Сергею Левицкому, который оставлял критические посты в соцсетях. Он свою вину не признал.
Вскоре защитнику Левицкого на суде Надежде Низовкиной было предъявлено обвинение по той же статье о дискредитации Вооружённых сил. Дело связано с видео Низовкиной на её канале.
Ранее три штрафа в 30 тысяч рублей каждый назначили детскому тренеру из посёлка Онохой. Он убрал с двери спортивной школы символ Z, сделанный из георгиевской ленточки, а также критиковал действия властей России.
Штрафы в 40 тысяч получили три улан-удэнки, которые развернули плакаты на несанкционированном митинге.
Жителю Гусиноозёрска, который выкрикивал в кафе фразы с критикой спецоперации, назначили штраф в 30 тысяч.
В Бурятии учительницу оштрафовали за критику спецоперации на уроке
Происшествия, Фото:
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