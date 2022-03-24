Женщины вышли на улицы с плакатами с запрещёнными лозунгами
В Бурятии начали привлекать к ответственности за дискредитацию Вооружённых сил РФ. Штрафы в 40 тысяч рублей выписаны трём улан-удэнкам, которые развернули плакаты на несанкционированном митинге.
- 6 марта в столице Бурятии трое жительниц Улан-Удэ приняли участие в несанкционированном публичном мероприятии в форме группового пикетирования. Они демонстрировали плакаты с текстами, дискредитирующими использование Вооружённых Сил Российской Федерации. Их действия незамедлительно были пресечены сотрудниками полиции. В отношении нарушителей составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности», - сообщили в МВД по Бурятии.
Советский районный суд Улан-Удэ назначил женщинам наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей каждой.
В начале марта Госдума ужесточила наказание за распространение фейков о Вооружённых силах страны, приняв поправку о введении в Уголовный кодекс статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации»). В случае, если заведомо ложная информация повлекла за собой тяжкие последствия, предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.
Трёх улан-удэнок оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил РФ
Происшествия, Фото:
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