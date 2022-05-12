Список составлен на основании свежих данных бронирований жилья
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, какие озёра будут популярны этим летом у россиян.
Селигер в Тверской области, Банное на Южном Урале, Байкал в Сибири, Онежское озеро в Карелии, Валдайское озеро в Новгородской области, солёные озёра Оренбуржья, Ладожское озеро в Ленинградской области, Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае, а также Рыбинское водохранилище в Ярославской области составили десятку популярных направлений отдыха, альтернативных отдыху на море.
По данным Tvil.ru, россияне бронируют отдых летом на озёрах в среднем на неделю и тратят на проживание от 1,5 до 7 тысячи рублей в сутки.
Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами с 1 по 9 мая 2021 года.
Десять популярных направлений отдыха летом на озёрах в России:
1. Осташков
2. Соль-Илецк
3. Банное
4. Иркутск
5. Петрозаводск
6. Яровое
7. Рыбинск
8. Абрау-Дюрсо
9. Приозерск
10. Валдай
Иркутск вошёл в топ-10 направлений отдыха летом на озёрах
Общество, Фото:
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