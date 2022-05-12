Иркутск вошёл в топ-10 направлений отдыха летом на озёрах

Список составлен на основании свежих данных бронирований жилья



Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, какие озёра будут популярны этим летом у россиян.



Селигер в Тверской области, Банное на Южном Урале, Байкал в Сибири, Онежское озеро в Карелии, Валдайское озеро в Новгородской области, солёные озёра Оренбуржья, Ладожское озеро в Ленинградской области, Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае, а также Рыбинское водохранилище в Ярославской области составили десятку популярных направлений отдыха, альтернативных отдыху на море.



По данным Tvil.ru, россияне бронируют отдых летом на озёрах в среднем на неделю и тратят на проживание от 1,5 до 7 тысячи рублей в сутки.



Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами с 1 по 9 мая 2021 года.



Десять популярных направлений отдыха летом на озёрах в России:



1. Осташков

2. Соль-Илецк

3. Банное

4. Иркутск

5. Петрозаводск

6. Яровое

7. Рыбинск

8. Абрау-Дюрсо

9. Приозерск

10. Валдай



