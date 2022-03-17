Участники конкурса выступят в трёх направлениях: «хореография», «фаер-шоу» и «вокал»
18 марта в Чите состоится гала-концерт XI межвузовского конкурса «23+8», на котором объявят имена мистера и мисс «Университет 2022». Зрители увидят шоу-программу с творческими номерами конкурсантов и сюрпризами от организаторов.
За победу в студенческом конкурсе красоты и таланта будут бороться представители Забайкальского госуниверситета и Забайкальского института железнодорожного транспорта. Сюжетная линия состязания, посвящённого Году культурного наследия народов России, была построена по мотивам телепередачи «Орёл и решка. Культурное наследие России».
- Формат «23+8» предполагал прохождение претендентами на титулы мистера и мисс университет нескольких этапов: интеллект-шоу «К истокам народной культуры», импровизационного баттла, конкурса видеороликов «Путеводитель по культурным местам Забайкальского края» и творческого конкурса «Народным традициям жить и крепнуть», по итогам которого членами жюри были определены лучшие выступления. Именно они будут представлены на гала-концерте, - сообщает пресс-служба ЗабГУ.
Однако это лишь малая часть финальной шоу-программы. Зрителей ждут номера приглашённых творческих коллективов и участников конкурса, которые выступят в трёх направлениях: «хореография», «фаер-шоу» и «вокал». Также гости увидят два дефиле, в одном из которых конкурсанты предстанут в народных костюмах.
В завершении гала-концерта будут озвучены имена мистера и мисс «Университет-2022», а также представлены победители различных номинаций конкурса.
Возрастное ограничение 12+
В Забайкалье выберут мистера и мисс «Университет»
Общество, Фото:
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