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В Забайкалье выберут мистера и мисс «Университет»

В Забайкалье выберут мистера и мисс «Университет»
Общество,  Фото:pixabay.com
Участники конкурса выступят в трёх направлениях: «хореография», «фаер-шоу» и «вокал»

18 марта в Чите состоится гала-концерт XI межвузовского конкурса «23+8», на котором объявят имена мистера и мисс «Университет 2022». Зрители увидят шоу-программу с творческими номерами конкурсантов и сюрпризами от организаторов.

За победу в студенческом конкурсе красоты и таланта будут бороться представители Забайкальского госуниверситета и Забайкальского института железнодорожного транспорта. Сюжетная линия состязания, посвящённого Году культурного наследия народов России, была построена по мотивам телепередачи «Орёл и решка. Культурное наследие России».

- Формат «23+8» предполагал прохождение претендентами на титулы мистера и мисс университет нескольких этапов: интеллект-шоу «К истокам народной культуры», импровизационного баттла, конкурса видеороликов «Путеводитель по культурным местам Забайкальского края» и творческого конкурса «Народным традициям жить и крепнуть», по итогам которого членами жюри были определены лучшие выступления. Именно они будут представлены на гала-концерте, - сообщает пресс-служба ЗабГУ.

Однако это лишь малая часть финальной шоу-программы. Зрителей ждут номера приглашённых творческих коллективов и участников конкурса, которые выступят в трёх направлениях: «хореография», «фаер-шоу» и «вокал». Также гости увидят два дефиле, в одном из которых конкурсанты предстанут в народных костюмах.

В завершении гала-концерта будут озвучены имена мистера и мисс «Университет-2022», а также представлены победители различных номинаций конкурса.

Возрастное ограничение 12+
конкурс красоты конкурс студенты вузы Забайкальский край Чита

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