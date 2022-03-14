В Бурятии прошло первенство по настольному теннису

В соревнованиях приняли участие юниоры и юниорки



12 марта в Улан-Удэ прошло первенство Бурятии по настольному теннису до 20 лет. На соревнованиях выявили сильнейших юниоров и юниорок в личном первенстве, в мужском парном, в женском парном, в смешанном парном разрядах.



По результатам турнира призёрами и победителями первенства стали



Юниоры

1 место - Шубин Павел

2 место - Бадмаев Тимур

3 место - Дурхисанов Илья

3 место - Менжиков Аюрзана



Юниорки

1 место - Сулаева Виктория

2 место - Дурхисанова Анна

3 место - Буянова Анастасия

3 место - Гомжапова Сабина



Мужской парный разряд

1 место - Менжиков Аюрзана - Борисов Батор

2 место - Дашиев Тимур - Дурхисанов Илья

3 место - Бадмаев Тимур - Цыбикжапов Дугар

3 место - Антонов Максим - Шубин Павел



Женский парный разряд

1 место - Буянова Анастасия - Сулаева Виктория

2 место - Доржиева Айлана - Дурхисанова Анна

3 место - Гомжапова Сабина - Гармаева Дарису

3 место - Шарапова Диана - Жигмитова Нарана



Смешанный парный разряд

1 место - Шубин Павел - Сулаева Виктория

2 место - Дашиев Тимур - Гармаева Дарису

3 место - Антонов Максим - Гомжапова Сабина

3 место - Цыбикжапов Дугар - Буянова Анастасия



Абсолютной чемпионкой первенства стала Сулаева Виктория – обладательница трёх золотых наград, сообщает группа «Настольный теннис Бурятии».

