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В Бурятии прошло первенство по настольному теннису

В Бурятии прошло первенство по настольному теннису
Общество,  Фото:pixabay.com
В соревнованиях приняли участие юниоры и юниорки

12 марта в Улан-Удэ прошло первенство Бурятии по настольному теннису до 20 лет. На соревнованиях выявили сильнейших юниоров и юниорок в личном первенстве, в мужском парном, в женском парном, в смешанном парном разрядах.

По результатам турнира призёрами и победителями первенства стали

Юниоры
1 место - Шубин Павел
2 место - Бадмаев Тимур
3 место - Дурхисанов Илья
3 место - Менжиков Аюрзана

Юниорки
1 место - Сулаева Виктория
2 место - Дурхисанова Анна
3 место - Буянова Анастасия
3 место - Гомжапова Сабина

Мужской парный разряд
1 место - Менжиков Аюрзана - Борисов Батор
2 место - Дашиев Тимур - Дурхисанов Илья
3 место - Бадмаев Тимур - Цыбикжапов Дугар
3 место - Антонов Максим - Шубин Павел

Женский парный разряд
1 место - Буянова Анастасия - Сулаева Виктория
2 место - Доржиева Айлана - Дурхисанова Анна
3 место - Гомжапова Сабина - Гармаева Дарису
3 место - Шарапова Диана - Жигмитова Нарана

Смешанный парный разряд
1 место - Шубин Павел - Сулаева Виктория
2 место - Дашиев Тимур - Гармаева Дарису
3 место - Антонов Максим - Гомжапова Сабина
3 место - Цыбикжапов Дугар - Буянова Анастасия

Абсолютной чемпионкой первенства стала Сулаева Виктория – обладательница трёх золотых наград, сообщает группа «Настольный теннис Бурятии».
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