В Союзе художников Бурятии будут проводиться различные арт-события

Выставка Бальжинимы Доржиева станет началом новых арт-событий



15 февраля в Улан-Удэ откроется выставка Бальжинимы Доржиева (0+). С этого события начнутся перемены в деятельности выставочного зала Союза художников Бурятии. Выставка Бальжинимы Доржиева станет началом новых арт-событий в деятельности объединения бурятских живописцев.



- Эта выставка претворяет перемены в деятельности выставочного зала Союза художников, и теперь в нашем зале будут проводиться персональные выставки, мастер-классы и другие интересные арт-события, - сообщает Союз художников республики.



Как сообщал «Байкал-Daily», с 6 февраля в Улан-Удэ откроется выставка «Художники Бурятии: Пятилетка» (16+). Отчётная экспозиция союза художников Бурятии разместится в Художественном музее имени Ц.С. Сампилова.



22 января состоялось очередное отчётное собрание союза художников Бурятии, подводящее итоги пятилетней работы. По сложившейся традиции к итоговому собранию открывается большая выставка, демонстрирующая итоги творческой работы за 5 лет.



По сообщению пресс-службы минкультуры республики, Бурятское отделение союза художников России объединяет в своих рядах 84 творческих работника: живописцев, графиков, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства, ювелиров, мастеров буддийской живописи, искусствоведов. За пять лет художники Бурятии были постоянными участниками многочисленных выставочных проектов в разных городах России, таких как Москва, Челябинск, Новосибирск, Владивосток, Красноярск, Барнаул и другие города России. А также бурятские художники выставлялись в Монголии и Китае.

