Иркутянка стала лучшим гидом России

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Ксения Артемьева победила с видеоэкскурсией по музею на свалке



Иркутянка Ксения Артемьева стала первой сибирячкой, победившей в конкурсе Русского географического общества «Лучший гид России». Конкурс состоялся в четвёртый раз.



Ксения Артемьева стала лучшей в номинации «Музей». Для участия она подготовила двухминутный видеоролик о единственном в мире музее, расположенном на полигоне твёрдых бытовых отходов. Всего на суд жюри поступило более 800 роликов.



Иркутянка выбрала традиционный формат: провела видеоэкскурсию по уникальной экспозиции, рассказала о рыцарях, изготовленных из выброшенных стиральных машин, танках и самолетах. Особое внимание Ксения уделила найденным в мусоре боевым наградам участников Великой Отечественной войны. Такие экспонаты собраны в масштабную экспозицию и представляют собой особую ценность. Помимо художественной составляющей, локация представляет большой интерес как яркий экологический проект по сохранению окружающей среды и повторного использования бытовых отходов.



В жюри конкурса «Лучший гид России» 2021 года вошли эксперты из разных регионов страны. По данным Русского географического общества, победители конкурса станут героями проекта на канале «Моя Планета», сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

