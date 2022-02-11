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Иркутянка стала лучшим гидом России

Иркутянка стала лучшим гидом России
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Ксения Артемьева победила с видеоэкскурсией по музею на свалке

Иркутянка Ксения Артемьева стала первой сибирячкой, победившей в конкурсе Русского географического общества «Лучший гид России». Конкурс состоялся в четвёртый раз.

Ксения Артемьева стала лучшей в номинации «Музей». Для участия она подготовила двухминутный видеоролик о единственном в мире музее, расположенном на полигоне твёрдых бытовых отходов. Всего на суд жюри поступило более 800 роликов.

Иркутянка выбрала традиционный формат: провела видеоэкскурсию по уникальной экспозиции, рассказала о рыцарях, изготовленных из выброшенных стиральных машин, танках и самолетах. Особое внимание Ксения уделила найденным в мусоре боевым наградам участников Великой Отечественной войны. Такие экспонаты собраны в масштабную экспозицию и представляют собой особую ценность. Помимо художественной составляющей, локация представляет большой интерес как яркий экологический проект по сохранению окружающей среды и повторного использования бытовых отходов.

В жюри конкурса «Лучший гид России» 2021 года вошли эксперты из разных регионов страны. По данным Русского географического общества, победители конкурса станут героями проекта на канале «Моя Планета», сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутск музей конкурс туризм гиды

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