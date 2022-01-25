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Улан-удэнская поликлиника открыла дополнительный фильтр-бокс

Улан-удэнская поликлиника открыла дополнительный фильтр-бокс
Общество, 
Взрослых пациентов с признаками ОРВИ принимают отдельно

В Улан-Удэ городская поликлиника №1 открыла дополнительный фильтр-бокс для пациентов старше 18 лет, имеющих признаки ОРВИ. Об этом сообщили представители поликлиники на своей официальной больнице.

Итого, работают три взрослых фильтр-бокса от городской поликлиники №1:

Фильтр-бокс № 1 находится по адресу: ул. Каландаришвили, 27. Вход с торца здания, рядом со шлагбаумом.

Фильтр-бокс № 2. Адрес: ул. Советская, 32 б. Напротив ТЦ «Арун», рядом со зданием следственного управления.

Фильтр-бокс № 3 в посёлке Заречный по адресу ул. Кабанская, 6. Вход с левой стороны от центрального входа в поликлинику.

График работы всех фильтр-боксов: понедельник-пятница с 08.00 до 16.00. Суббота-воскресенье с 09.00 до 15.00. Перерыв с 12.00 до 12.30.

- Если вы можете добраться до фильтр-бокса самостоятельно (есть автотранспорт или живёте в шаговой доступности), то обращайтесь в фильтр-бокс, - просят в поликлинике.

Отметим, нужно обращаться в фильтр-боксы своей поликлиники по месту прикрепления.

- При резком ухудшении состояния здоровья незамедлительно вызывайте скорую медицинскую помощь по телефону 112, - обращаются медики.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировали 527 новых случаев заражения коронавирусом. Заболеваемость ставит рекорды третий день подряд.

поликлиника коронавирус ОРВИ профилактика

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