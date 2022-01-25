В Бурятии впервые зафиксировали свыше 520 случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Бурятии третий подряд обновляет рекорд
В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировали 527 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в управлении Роспотребнадзора.
Это максимум за всё время распространения коронавируса в Бурятии. Предыдущий рекорд был зафиксирован позавчера – 503 заражённых (за день до этого было 353, и на тот момент это также было рекордом). При этом прежде никогда заболеваемость не превышала отметку выше «+360», но резко за один только день взлетела сразу выше уровня «+500».
Общее число зарегистрированных случаев заболевания за всё время превысило 81 тысячу и составляет 81 135. Из них 46% (37 843) приходится на жителей Улан-Удэ.
Вылечились за всё время от ковида 74 653 жителя Бурятии. Накануне выздоровели 165 человек.
За сутки после заболевания COVID-19 в Бурятии умерли шесть человек. Из них пятеро были старше 65 лет (точный возраст умерших не раскрывается). Общее число летальных исходов составило 2580.
Число госпитализаций растёт. Сегодня в стационарах республики получают лечение 1101 пациент с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на 63 больше, чем днём ранее.
В отделениях реанимации находятся 97 человек (из них старше 65 лет – 47). На ИВЛ – 43 пациента.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1358 коек: занято – 1101, свободно 257 коек. Занятость коечного фонда составляет 81,1%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 5874 человек. Это более чем на тысячу больше, чем днём ранее.
Число контактных лиц – 16 317 человек (+2,8 тыс за сутки).
Как сообщал «Байкал-Daily», заболеваемость резко пошла в гору на фоне прихода в Бурятии особо заразного омикрон-штамма. За неделю с 17 по 23 января заболеваемость в республике выросла в 3,7 раза. Наибольшие темпы прироста зарегистрированы среди детей: так, заболеваемость среди школьников выросла в 6,3 раза.
По данным на 24 января, в стационарах республики было госпитализировано 94 ребёнка.
В связи с ухудшением эпидситуации республиканский оперштаб 24 января принял дополнительные ограничительные меры. Обучение в школах Улан-Удэ и ряда населённых пунктов в районах, а также в ССУЗах и ВУЗах переведено на дистанционное обучение. Временно приостановлена деятельность банкетных залов, ночных клубов, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, расположенных в ТЦ, ТРЦ, в отдельно стоящих зданиях. Ограничено проведение массовых мероприятий. Работа предприятий общественного питания сокращена до 23 часов. Приостановлены занятия физкультурой и спортом контактными игровыми видами спорта в объектах спорта, за исключением тренировочного процесса членов сборной (фитнес-клубы под этот запрет не попадают). На закрытый режим работы переведены организации социального обслуживания населения (для граждан пожилого возраста, детские центры помощи семьи и детям). Концерт группы «Чайф» перенесён на период, когда эпидемиологическая обстановка будет более благоприятной.
В Улан-Удэ проходят работы по разворачиванию дополнительных ковидных коек. Моностанционар создают на базе нового корпуса республиканского клинического онкологического диспансера. Созданный в онкоцентре резерв коек будет использован только при необходимости.
- У нас пока не так сильно занимаются больничные места, то есть люди болеют легко. Это, в первую очередь, связано уже с большим процентом вакцинированных жителей и переболевших - тех, у кого есть иммунитет. Сейчас они легче проходят эту волну. Но всё равно количество заболевших людей увеличивается каждый день, и мы понимаем, что примерно через неделю у нас начнется серьёзный приток уже в больницах. У нас на сегодня подготовлены дополнительные места в больницах, более того, мы вновь построенный онкологический центр пока временно переориентируем как инфекционную больницу, это дополнительные мощности, - отмечал ранее глава Бурятии Алексей Цыденов.
В медицинских организациях первичного звена здравоохранения временно приостановлено проведение плановых профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в Улан-Удэ, Иволгинской и Тункинской центральной районной больницах. Также ограничена плановая стоматологическая помощь на 50%.
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова объяснила, почему в республике не вводят локдаун или более жёсткие ограничения, несмотря на взрывной рост заболеваемости. Всё дело в коллективном иммунитете, который уже успел сформироваться.
В министерстве здравоохранения Бурятии со ссылкой на Роспотребнадзор рассказали, чем отличается омикрон-штамм от предыдущих вариантов коронавируса.
В Бурятии впервые зафиксировали свыше 520 случаев COVID-19 за сутки
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