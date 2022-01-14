По сравнению с горожанами о проблеме иволгинцев говорят меньше
В столице Бурятии после многочисленных жалоб на плохое электроснабжение, можно сказать, разрешаются проблемы жителей микрорайонов Улан-Удэ. В проблемный Мелькомбинат выезжали первые лица республики и города, которые оперативно отреагировали на обращения в соцсетях. Социальные сети (конечно, при поддержке СМИ) в очередной раз продемонстрировали свою силу в достижении реального результата. Жители Иволгинского района решили тоже пойти по этому пути.
- В соцсетях теперь благодарят первых лиц региона за оперативное решение вопроса с перебоями и низким напряжением электроэнергии. Столько рекламы, приехали быстро решили проблему. Где быстро решаемо, решаем с таким мощным информационным сопровождением, а где не можем, сидим, молчим в тряпочку! По Тулунже который год поднимаем вопрос с частыми и очень продолжительными перебоями, - возмущаются жители Тулунжи в «Анониме 03».
По их словам, местные жители обращались в администрацию Советского района, города, правительство Бурятии, в «Россети», в прокуратуру, приглашали «Тивиком» даже в приёмную Путина.
- Никто из официальных лиц не дал ответа. А в письменных ответах одна и та же информация, видимо подготовленная самими ресурсниками, а остальные просто с них «слизали», - пишут иволгинцы.
Подписчики выражают надежду, что дело, может быть, сдвинется с места. И многолетняя проблема тулунжинцев решится, тем более что в Иволгинском районе избран новый глава.
Жители Иволгинского района Бурятии жалуются на перебои со светом
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
По сравнению с горожанами о проблеме иволгинцев говорят меньше
Сотрудники обошли более 400 дворов
В музее рассказали об одном из своих питомцев
Уже прошло первое выездное занятие
Депутат Госдумы объяснила необходимость повышения пенсионного возраста
Юная спортсменка занимается спортивной гимнастикой
Турнир собрал в том числе олимпийских призёров
На сегодня 5 200 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Всего у мужчины пять маленьких детей
В Турке нашли участок озера с прозрачным льдом
Летальные исходы по-прежнему происходят ежедневно
Пожарный извещатель способен предупредить о пожаре при малейшем задымлении
Сельчанину грозит до 10 лет колонии
Прокуратура выявила нарушения
Улан-Удэ примет матчевую встречу сборных юношеских команд двух регионов