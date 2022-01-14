 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 января

13 января

Популярное

Жители Иволгинского района Бурятии жалуются на перебои со светом

Жители Иволгинского района Бурятии жалуются на перебои со светом
Общество,  Фото:pexels.com
По сравнению с горожанами о проблеме иволгинцев говорят меньше

В столице Бурятии после многочисленных жалоб на плохое электроснабжение, можно сказать, разрешаются проблемы жителей микрорайонов Улан-Удэ. В проблемный Мелькомбинат выезжали первые лица республики и города, которые оперативно отреагировали на обращения в соцсетях. Социальные сети (конечно, при поддержке СМИ) в очередной раз продемонстрировали свою силу в достижении реального результата. Жители Иволгинского района решили тоже пойти по этому пути.

- В соцсетях теперь благодарят первых лиц региона за оперативное решение вопроса с перебоями и низким напряжением электроэнергии. Столько рекламы, приехали быстро решили проблему. Где быстро решаемо, решаем с таким мощным информационным сопровождением, а где не можем, сидим, молчим в тряпочку! По Тулунже который год поднимаем вопрос с частыми и очень продолжительными перебоями, - возмущаются жители Тулунжи в «Анониме 03».

По их словам, местные жители обращались в администрацию Советского района, города, правительство Бурятии, в «Россети», в прокуратуру, приглашали «Тивиком» даже в приёмную Путина.

- Никто из официальных лиц не дал ответа. А в письменных ответах одна и та же информация, видимо подготовленная самими ресурсниками, а остальные просто с них «слизали», - пишут иволгинцы.

Подписчики выражают надежду, что дело, может быть, сдвинется с места. И многолетняя проблема тулунжинцев решится, тем более что в Иволгинском районе избран новый глава.
электроснабжение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители Иволгинского района Бурятии жалуются на перебои со светом
Жители Иволгинского района Бурятии жалуются на перебои со светом
Общество, 14.01.2022
По сравнению с горожанами о проблеме иволгинцев говорят меньше
В трёх посёлках Улан-Удэ за день отловили 11 собак
В трёх посёлках Улан-Удэ за день отловили 11 собак
Общество, 14.01.2022
Сотрудники обошли более 400 дворов
Сова Соня из Этнозоосада в Улан-Удэ отмечает «птичий» праздник
Сова Соня из Этнозоосада в Улан-Удэ отмечает «птичий» праздник
Общество, 14.01.2022
В музее рассказали об одном из своих питомцев
В России пояснили, почему не снизят пенсионный возраст
В России пояснили, почему не снизят пенсионный возраст
Общество, 14.01.2022
Депутат Госдумы объяснила необходимость повышения пенсионного возраста
Шестилетняя улан-удэнка стала самым юным обладателем золотого знака ГТО
Шестилетняя улан-удэнка стала самым юным обладателем золотого знака ГТО
Общество, 14.01.2022
Юная спортсменка занимается спортивной гимнастикой
В Бурятии стало меньше детей-сирот
В Бурятии стало меньше детей-сирот
Общество, 14.01.2022
На сегодня 5 200 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
На бурятском побережье Байкала нашли прозрачный лёд
На бурятском побережье Байкала нашли прозрачный лёд
Общество, 14.01.2022
В Турке нашли участок озера с прозрачным льдом
В Бурятии подскочила суточная заболеваемость COVID-19
В Бурятии подскочила суточная заболеваемость COVID-19
Общество, 14.01.2022
Летальные исходы по-прежнему происходят ежедневно
Жителей Бурятии призывают поставить пожарные извещатели
Жителей Бурятии призывают поставить пожарные извещатели
Общество, 14.01.2022
Пожарный извещатель способен предупредить о пожаре при малейшем задымлении
Собака выдала пассажира с «травкой» на вокзале Улан-Удэ
Собака выдала пассажира с «травкой» на вокзале Улан-Удэ
Общество, 14.01.2022
Сельчанину грозит до 10 лет колонии 
Лыжники Бурятии и Иркутской области выяснят, кто сильнее
Лыжники Бурятии и Иркутской области выяснят, кто сильнее
Общество, 14.01.2022
Улан-Удэ примет матчевую встречу сборных юношеских команд двух регионов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^