 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 января

05 января

11 декабря

Глава Бурятии встретился с улан-удэнцами, мучающимися в темноте

Глава Бурятии встретился с улан-удэнцами, мучающимися в темноте
Власть, 
Глава и мэр приехали к жителям Мелькомбината, которые записали днём ранее видеообращение

6 января глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков приехали на встречу с жителями улицы Залесная на Мелькомбинате.

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне местные жители записали видеообращение к главе из-за частых и ставших невыносимыми отключений электричества. С первой половины декабря свет в домах пропадает едва не ежедневно от часа до 12-ти часов подряд. Новый год жители также встречали при свечах. Люди переживают за технику, которая может выйти из строя, за то, что не смогут вовремя позвонить в скорую или пожарным из-за разряженных телефонов, да и просто, по их словам, уже «находятся на грани срыва».

На встрече с жителями было озвучено, что проблема возникла из-за выросшей нагрузки на сети и старого трансформатора. Жителям Залесной пообещали его заменить через несколько дней.

- Провели с шлавой Бурятии встречу с жителями улицы Залесная. С середины декабря здесь начались проблемы по электроснабжению, возросла нагрузка, и старый трансформатор стал выходить из строя. Подстанцию обслуживают «Россети Сибирь». Сегодня ночью электрики перевели часть нагрузки на другую подстанцию в качестве временной меры. На встрече решили, что 10 января в дневное время будет заменен трансформатор, - сообщил мэр Игорь Шутенков.


В свою очередь, в «Россети Сибирь» объяснили, с чем связана выросшая нагрузка.

- Проблемы по Мелькомбинату в значительной мере связаны с тем, что люди переходят на электроотопление без уведомления районных электрических сетей. В результате, по данным энергетиков, мощности хватает, а по факту потребляется гораздо больше электроэнергии, а электрооборудование не выдерживает нагрузки. Чтобы предупредить такие ситуации, просим официально подавать в РЭС заявления на увеличение мощности в связи с переходом на электроотопление, - обратились представители компании к горожанам.


глава Бурятии Алексей Цыденов отключение света

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава Бурятии встретился с улан-удэнцами, мучающимися в темноте
Глава Бурятии встретился с улан-удэнцами, мучающимися в темноте
Власть, 06.01.2022
Глава и мэр приехали к жителям Мелькомбината, которые записали днём ранее видеообращение
Бурятский министр опробовала тропу Победы
Бурятский министр опробовала тропу Победы
Власть, 03.01.2022
Новый маршрут находится в Аршанском лесничестве
Главе Бурятии на Новый год подарили семейную игру
Главе Бурятии на Новый год подарили семейную игру
Власть, 31.12.2021
Подарок главе сделала Ассоциация народов Бурятии
Улан-Удэ и Якутск вместе займутся собачьей проблемой
Улан-Удэ и Якутск вместе займутся собачьей проблемой
Власть, 30.12.2021
Мэр Улан-Удэ позвонил мэру Якутска в связи с гибелью женщины, которую загрызли собаки
Районную газету в Бурятии поздравил Владимир Жириновский
Районную газету в Бурятии поздравил Владимир Жириновский
Власть, 30.12.2021
Поздравление стало новогодним сюрпризом для сотрудников газеты
В Бурятии к дисциплинарной ответственности привлекли зампреда правительства
В Бурятии к дисциплинарной ответственности привлекли зампреда правительства
Власть, 30.12.2021
В течение года прокуратура республики выявляла факты конфликта интересов на службе
Путин призвал контролировать ситуацию в энергокомплексе Бурятии
Путин призвал контролировать ситуацию в энергокомплексе Бурятии
Власть, 30.12.2021
Президент России поднял вопрос об Улан-Удэ на совещании о прохождении отопительного сезона
Глава Бурятии сводит мальчика в картинг-центр
Глава Бурятии сводит мальчика в картинг-центр
Власть, 29.12.2021
Алексей Цыденов исполнит новогоднее желание 14-летнего воспитанника соцучреждения
Председатель Конституционного суда допустил возвращение смертной казни
Председатель Конституционного суда допустил возвращение смертной казни
Власть, 29.12.2021
Мораторий на смертную казнь в РФ действует с момента, как страна вступила в Совет Европы
В Бурятии модернизировали информационную систему «Социальный регистр населения»
В Бурятии модернизировали информационную систему «Социальный регистр населения»
Власть, 29.12.2021
Новая система в следующем году будет распространена на территории всего региона
Глава Бурятии исполнит желание подростка
Глава Бурятии исполнит желание подростка
Власть, 29.12.2021
Алексей Цыденов присоединился к акции «Ёлка желаний»
В Бурятии назвали лучшего главу села
В Бурятии назвали лучшего главу села
Власть, 28.12.2021
В Бурятии наградили лучших глав поселений и лучших муниципальных служащих
В Улан-Удэ после БДСМ-скандала назначили нового руководителя КСК
В Улан-Удэ после БДСМ-скандала назначили нового руководителя КСК
Власть, 28.12.2021
Смена власти произошла в Культурно-спортивном комплексе и на «Водоканале»
Глава Бурятии покатался на льду вместе с юными осуждёнными
Глава Бурятии покатался на льду вместе с юными осуждёнными
Власть, 28.12.2021
Алексей Цыденов рассказал, что эти дети «с характером»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^