Глава Бурятии встретился с улан-удэнцами, мучающимися в темноте

- Провели с шлавой Бурятии встречу с жителями улицы Залесная. С середины декабря здесь начались проблемы по электроснабжению, возросла нагрузка, и старый трансформатор стал выходить из строя. Подстанцию обслуживают «Россети Сибирь». Сегодня ночью электрики перевели часть нагрузки на другую подстанцию в качестве временной меры. На встрече решили, что 10 января в дневное время будет заменен трансформатор, - сообщил мэр Игорь Шутенков.



