Глава Бурятии встретился с улан-удэнцами, мучающимися в темноте

6 января глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков приехали на встречу с жителями улицы Залесная на Мелькомбинате.
Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне местные жители записали видеообращение к главе из-за частых и ставших невыносимыми отключений электричества. С первой половины декабря свет в домах пропадает едва не ежедневно от часа до 12-ти часов подряд. Новый год жители также встречали при свечах. Люди переживают за технику, которая может выйти из строя, за то, что не смогут вовремя позвонить в скорую или пожарным из-за разряженных телефонов, да и просто, по их словам, уже «находятся на грани срыва».
На встрече с жителями было озвучено, что проблема возникла из-за выросшей нагрузки на сети и старого трансформатора. Жителям Залесной пообещали его заменить через несколько дней.
- Провели с шлавой Бурятии встречу с жителями улицы Залесная. С середины декабря здесь начались проблемы по электроснабжению, возросла нагрузка, и старый трансформатор стал выходить из строя. Подстанцию обслуживают «Россети Сибирь». Сегодня ночью электрики перевели часть нагрузки на другую подстанцию в качестве временной меры. На встрече решили, что 10 января в дневное время будет заменен трансформатор, - сообщил мэр Игорь Шутенков.
В свою очередь, в «Россети Сибирь» объяснили, с чем связана выросшая нагрузка.
- Проблемы по Мелькомбинату в значительной мере связаны с тем, что люди переходят на электроотопление без уведомления районных электрических сетей. В результате, по данным энергетиков, мощности хватает, а по факту потребляется гораздо больше электроэнергии, а электрооборудование не выдерживает нагрузки. Чтобы предупредить такие ситуации, просим официально подавать в РЭС заявления на увеличение мощности в связи с переходом на электроотопление, - обратились представители компании к горожанам.