В Улан-Удэ открылась выставка «Морс»

На открытии выступил член жюри проекта, известный художник Зорикто Доржиев, который поздравил команду организаторов с этим событием и большим праздником в творческой жизни Бурятии.





Московский международный фестиваль иллюстрации и визуальной литературы «Морс» приехал в Бурятию впервые. У улан-удэнцев появилась уникальная возможность увидеть работы лучших художников московской экспозиции, а также познакомиться с прошедшими отбор иллюстраторами Бурятии, Монголии, Иркутской области и Забайкальского края.- В воскресенье, 19 декабря на выставке выступила легендарная певица Бадма-Ханда и состоялся мини-квартирник с молодой певицей Арюной Мункуевой. Аккомпанировал на гитаре известный журналист Максим Дашинимаев, - рассказали «Байкал Daily» в ТИЦ «Байкал».Бурятский «Морс–Улан-Удэ» начался с декабрьской выставки и маркета, а большой фестиваль планируется в дни Сагаалгана, в начале февраля 2022 года. Между декабрьским открытием и февральским фестивалем будет работать выставка фестиваля, планируется ряд разных событий на выставочной площадке.На выставке, которая развернулась в здании республиканской типографии, можно ознакомиться с коллекцией «Самые красивые книги Германии», которые были предоставлены Центром немецкой книги в Москве и представительством Франкфуртской книжной ярмарки.