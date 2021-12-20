 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 декабря

19 декабря

Популярное

В Улан-Удэ открылась выставка «Морс»

В Улан-Удэ открылась выставка «Морс»
Общество,  Фото:pixabay.com
У улан-удэнцев появилась уникальная возможность увидеть работы лучших художников московской экспозиции

Московский международный фестиваль иллюстрации и визуальной литературы «Морс» приехал в Бурятию впервые. У улан-удэнцев появилась уникальная возможность увидеть работы лучших художников московской экспозиции, а также познакомиться с прошедшими отбор иллюстраторами Бурятии, Монголии, Иркутской области и Забайкальского края.

- В воскресенье, 19 декабря на выставке выступила легендарная певица Бадма-Ханда и состоялся мини-квартирник с молодой певицей Арюной Мункуевой. Аккомпанировал на гитаре известный журналист Максим Дашинимаев, - рассказали «Байкал Daily» в ТИЦ «Байкал».

Бурятский «Морс–Улан-Удэ» начался с декабрьской выставки и маркета, а большой фестиваль планируется в дни Сагаалгана, в начале февраля 2022 года. Между декабрьским открытием и февральским фестивалем будет работать выставка фестиваля, планируется ряд разных событий на выставочной площадке.

На выставке, которая развернулась в здании республиканской типографии, можно ознакомиться с коллекцией «Самые красивые книги Германии», которые были предоставлены Центром немецкой книги в Москве и представительством Франкфуртской книжной ярмарки.

На открытии выступил член жюри проекта, известный художник Зорикто Доржиев, который поздравил команду организаторов с этим событием и большим праздником в творческой жизни Бурятии.


Возрастное ограничение 0+
выставка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Педагоги Бурятии повысили свою квалификацию на «Днях Академии»
Педагоги Бурятии повысили свою квалификацию на «Днях Академии»
Общество, 20.12.2021
Курсы провели специалисты академии минпросвещения
В Улан-Удэ открылась выставка «Морс»
В Улан-Удэ открылась выставка «Морс»
Общество, 20.12.2021
У улан-удэнцев появилась уникальная возможность увидеть работы лучших художников московской экспозиции
В Чите ввели транспортные карты
В Чите ввели транспортные карты
Общество, 20.12.2021
Электронный проездной обойдётся в 100 рублей
В Улан-Удэ в Русском драмтеатре решили проблему с водой
В Улан-Удэ в Русском драмтеатре решили проблему с водой
Общество, 20.12.2021
В 2018 году произошёл прорыв в системе водоснабжения
Инсталляцию National Geographic на Байкале оценили не все
Инсталляцию National Geographic на Байкале оценили не все
Общество, 20.12.2021
Некоторые пользователи сочли, что конструкция выглядит «лишней» на фоне природного пейзажа
В Улан-Удэ состоится «Ночь в театре»
В Улан-Удэ состоится «Ночь в театре»
Общество, 20.12.2021
Все билеты были раскуплены ещё в сентябре
В Улан-Удэ осуждённых женщин научили готовить суши
В Улан-Удэ осуждённых женщин научили готовить суши
Общество, 20.12.2021
Каждая из участниц мастер-класса готовила собственный сет
Борцы Бурятии забрали 21 медалей на турнире на призы Бориса Будаева
Борцы Бурятии забрали 21 медалей на турнире на призы Бориса Будаева
Общество, 20.12.2021
Турнир на призы Бориса Будаева был посвящён 75-летию тренера Валерия Иванова. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Бурятии село впервые получило сотовую связь
В Бурятии село впервые получило сотовую связь
Общество, 20.12.2021
Долгожданное событие случилось в отдалённом селе Тункинского района
Иркутяне «одичали» из-за пандемии
Иркутяне «одичали» из-за пандемии
Общество, 20.12.2021
73 процента опрошенных иркутян «одичали»
Яна Рудковская стала клиенткой улан-удэнских предпринимательниц
Яна Рудковская стала клиенткой улан-удэнских предпринимательниц
Общество, 20.12.2021
«Да вы монстры какие-то», - оценила Яна Рудковская
Алиса Жамбалова стала на шаг ближе к основной сборной России
Алиса Жамбалова стала на шаг ближе к основной сборной России
Общество, 20.12.2021
Бурятская лыжница взяла медаль на этапе Кубка Восточной Европы
За выходные на дороги Улан-Удэ высыпали 930 тонн песка
За выходные на дороги Улан-Удэ высыпали 930 тонн песка
Общество, 20.12.2021
В декабре прошлого года такой объём израсходовали за 10 дней
Шимпанзе из Иркутской зоогалереи не понравился яркий pop-it
Шимпанзе из Иркутской зоогалереи не понравился яркий pop-it
Общество, 20.12.2021
Лея сама вернула бесполезную игрушку людям

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^