В парке Улан-Удэ высадили 200 саженцев гладкого вяза

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Эти деревья хорошо подходят для городского озеленения



В парке «Мемориал Победы» города Улан-Удэ высадили 200 саженцев гладкого вяза. Здесь сотрудники МБУ «Городское лесничество» дополнили живую изгородь деревьями из Тохойского питомника. Вяз хорошо подходит для озеленения городских мест.



- Они хорошо растут. Этот вид засухоустойчив, морозоустойчив. В живой изгороди используем наиболее приживаемые растения. Кроме вяза это акации, яблони, – рассказал Андрей Башинчеев. начальник участка озеленения Советского района столицы Бурятии.



В этом сезоне, помимо вяза, улицы и общественные пространства в Улан-Удэ украсят семь тысяч саженцев яблони, сирени, калины, берёзы, груши, смородины и акации жёлтой.



- К 2024 году обеспеченность населения зелёными насаждениями общего пользования должна составить 10 кв. м на человека. В настоящее время показатель составляет свыше 5 кв. м на одного улан-удэнца, - сообщили в управление по информационной политике города.

