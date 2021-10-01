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В парке Улан-Удэ высадили 200 саженцев гладкого вяза

В парке Улан-Удэ высадили 200 саженцев гладкого вяза
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Эти деревья хорошо подходят для городского озеленения

В парке «Мемориал Победы» города Улан-Удэ высадили 200 саженцев гладкого вяза. Здесь сотрудники МБУ «Городское лесничество» дополнили живую изгородь деревьями из Тохойского питомника. Вяз хорошо подходит для озеленения городских мест.

- Они хорошо растут. Этот вид засухоустойчив, морозоустойчив. В живой изгороди используем наиболее приживаемые растения. Кроме вяза это акации, яблони, – рассказал Андрей Башинчеев. начальник участка озеленения Советского района столицы Бурятии.

В этом сезоне, помимо вяза, улицы и общественные пространства в Улан-Удэ украсят семь тысяч саженцев яблони, сирени, калины, берёзы, груши, смородины и акации жёлтой.

- К 2024 году обеспеченность населения зелёными насаждениями общего пользования должна составить 10 кв. м на человека. В настоящее время показатель составляет свыше 5 кв. м на одного улан-удэнца, - сообщили в управление по информационной политике города.
Улан-Удэ парк мемориал зеленые насаждения озеленение саженцы деревьев

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