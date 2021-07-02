В Бурятии продолжается рекордный рост COVID-19

Седьмой день подряд выявляют более 300 заражённых коронавирусом
По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 329 человек. Из них 114 в Улан-Удэ.
Этот показатель – максимальный за всё время пандемии. Рекордный рост COVID-19 в республике никак не останавливается в последние дни.
Долгое время, ещё с осени, в Бурятии рекордным держался показатель – 281 больной за сутки. 23 июня этот показатель был повторён. На следующий день, 24 июня был побит рекорд – 293 заражённых. 25 июня, впервые за всё время была побита отметка «300» - зафиксировано 305 больных. 26 июня заразились 309 человек. 27 июня выявили 315 заразившихся. 28 июня – 321 больной, 29 июня – 319. 30 июня – 325, ну а накануне очередной рекорд – 329 заражённых.
Третья волна отличается большей заразностью вируса, а также тем, что чаще болеют молодые люди, дети, беременные женщины. Также в этот раз стало больше больных, нуждающихся в кислороде и искусственной вентиляции лёгких.
Общее число случаев COVID-19 в Бурятии с начала пандемии выросло до 45 232. Из них 51% (23 080) приходится на жителей Улан-Удэ.
По данным минздрава Бурятии, за всё время выздоровел 41 421 пациент, или 91%. Накануне вылечились 187 пациентов, также дополнительно сняты с наблюдения 858 человек.
Умерли за последние сутки 20 человек, из них 17 были старше 65 лет. За всё время от коронавируса скончались 1262 жителя Бурятии.
Ситуация со смертностью также резко ухудшилась в третью волну коронавируса: впервые 20 и более летальных исходов за сутки начали фиксировать в конце июня. Прежде смерти были единичными. Пока печальный рекорд – 24 погибших за сутки (столько было 24 июня). Отметим, большинство умерших пациентов с коронавирусной инфекцией (74 %) имели различные сопутствующие хронические заболевания.
В стационарах республики, где в последнее время наблюдается нехватка ковидных коек, лечатся 3258 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на 34 больше, чем днём ранее.
В отделениях реанимации находится 184 пациента (на пять меньше, чем сутками ранее). Из них старше 65 лет 93 человека. На ИВЛ находятся 136 больных (из них старше 65-ти – 63).
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 3533 коек: занято – 3258, свободно – 275 коек. Занятость коечного фонда составляет 92 %.
По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходит 19 601 человек. За сутки прибавилось более 320 таких пациентов.
Число контактных лиц также ежедневно растёт и приближается к 20 тысячам. По состоянию на 2 июля, число контактных лиц – 19 977 человек.
Всего в республику поступило 219 250 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 187 581 человек. Завершили вакцинацию 137 163 человека. Всего запланировано вакцинировать 431 580 человек до осеннего эпидсезона.
Сегодня в Бурятии шестой день локдауна. Как сообщал «Байкал-Dailу», режим тотальной самоизоляции стартовал в воскресенье, 27 июня. Полный локдаун введён по аналогии с первой волной коронавируса, он будет длиться две недели – до 11 июля включительно. Закрылись практически все предприятия, кроме жизнеобеспечивающих.
Всем жителям республики, кроме имеющих сертификат о наличии прививки против коронавируса, предписано не покидать места проживания, кроме покупки продуктов, лекарств, прогулок с собаками и ещё нескольких исключений. Дети до 14 лет обязаны находиться на улице только со взрослыми. Введён повсеместный масочный режим.
На улицах рейды на соблюдение этих требований проводят мобильные группы.
Глава Бурятии Алексей Цыденов накануне локдауна выпустил специальное обращение к жителям. Он призвал не искать лазейки и честно отсидеть две недели дома, чтобы прервать распространение коронавируса.
На дорогах работают посты контроля для ограничения доступа граждан к местам отдыха на Байкал, на озёра Щучье, Гусиное, Торма, Карасиное, в Тункинский район.
За первые четверо суток на посту на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ проверили 1881 автомобилей. В связи с отсутствием подтверждающих документов развернули каждую 15-ю машину.
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Главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев подписал постановление об обязательной вакцинации отдельных групп населения. Накануне в интервью он объяснил причины этого решения и заявил, что обязательная вакцинация не противоречит Конституции.
В антиковидный указ главы Бурятии № 183 о локдауне внесены изменения, касающиеся аэропорта «Байкал». Для него сделаны послабления: в аэропорту разрешены кафе и торговля для пассажиров.
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