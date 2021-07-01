Теперь в аэропорту пассажиры смогут поесть и купить сувениры
В антиковидный указ главы Бурятии № 183 о локдауне, который действует с 27 июня по 11 июля, внесены изменения.
Этим указом приостановлена работа ряда предприятий, в том числе общепита, за исключением столовых и буфетов, обслуживающих предприятия. Также разрешена работа в режиме доставки. Поправками в указ введены послабления для аэропорта «Байкал». Теперь эти ограничения их не касаются.
«Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций на территории организации, а также расположенные в залах ожидания международного аэропорта «Байкал» (Улан-Удэ) и осуществляющие организацию питания для пассажиров», - говорится в документе.
Также разрешили работу торговым точкам в аэропорту:
«Пункт 7.2 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: «объектов розничной торговли, расположенных в залах ожидания международного аэропорта «Байкал» (Улан-Удэ) и реализующих товары пассажирам».
Указ вступил в силу со дня его официального опубликования – 30 июня.
Как сообщал «Байкал-Daily», на время локдауна аэропорт «Байкал» работает в прежнем режиме. Никаких ограничений на вылет и прилёт нет
Для аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ смягчили антиковидные ограничения
Бизнес, Фото:
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