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Для аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ смягчили антиковидные ограничения

Для аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ смягчили антиковидные ограничения
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Теперь в аэропорту пассажиры смогут поесть и купить сувениры

В антиковидный указ главы Бурятии № 183 о локдауне, который действует с 27 июня по 11 июля, внесены изменения.

Этим указом приостановлена работа ряда предприятий, в том числе общепита, за исключением столовых и буфетов, обслуживающих предприятия. Также разрешена работа в режиме доставки. Поправками в указ введены послабления для аэропорта «Байкал». Теперь эти ограничения их не касаются.

«Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций на территории организации, а также расположенные в залах ожидания международного аэропорта «Байкал» (Улан-Удэ) и осуществляющие организацию питания для пассажиров», - говорится в документе.

Также разрешили работу торговым точкам в аэропорту:

«Пункт 7.2 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: «объектов розничной торговли, расположенных в залах ожидания международного аэропорта «Байкал» (Улан-Удэ) и реализующих товары пассажирам».

Указ вступил в силу со дня его официального опубликования – 30 июня.

Как сообщал «Байкал-Daily», на время локдауна аэропорт «Байкал» работает в прежнем режиме. Никаких ограничений на вылет и прилёт нет
коронавирус Аэропорт "Байкал"
 
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