Главный санврач Бурятии: «Обязательная вакцинация – это не шантаж»







- Постановление обязывает каждого привиться. То есть вакцинация перестает быть добровольной?



- Нет, она остаётся добровольной. И вчера об этом на прямой линии говорил Владимир Путин. Насильно заставить привиться никто никого не может. Но каждый человек, работающий в вышеназванных сферах, должен понимать, что он находится в зоне риска. Те же продавцы или работники коммунального хозяйства в течение рабочего дня контактируют с достаточным количеством людей. И каждый клиент потенциально несет в себе угрозу для него. Ну и с другой стороны, если он не вакцинирован, он сам может представлять угрозу для окружающих лиц, в случае своего заболевания. Я ещё раз повторяю, ранее не переболевшие и невакцинированные имеют высокий риск инфицироваться. А надо ли им это? Ведь даже переболев в лёгкой форме, может тянуться «ковидный хвост». Выбор очевиден – только вакцинация, если нет противопоказаний.



- А что делать, если есть противопоказания?



- Если есть медицинские противопоказания, то, конечно же, стоит дождаться решения лечащего врача, когда он позволит проводить вакцинацию. Вообще перед любой вакцинацией человек, обязательно, проходит осмотр врача, который и определяет благоприятное время для ее проведения. Те, кто имеют медотвод и не вакцинирован должны быть отстранены



- Может ли работодатель уволить сотрудника, если он не привился?



- Такой нормы в законодательстве не прописано. Данным категориям граждан следует понимать, что необоснованный отказ от прививки будет нести определённые последствия в виде отстранения от работы. К примеру, могут перевести на дистанционный режим работы. Постановление не преследует цели принудительно всех вакцинировать. Абсолютно нет! И это не шантаж. Каждый человек должен понимать свою гражданскую ответственность перед коллегами и посетителями. В соответствии со ст. 76 Трудового кодекса РФ, отсутствие профилактических прививок влечёт отказ в приёме граждан на работы или отстранение граждан от работ.



- Мы не первый регион, который установил обязательную вакцинацию, поэтому сейчас в сети можно найти много высказываний, что данное решение противоречит Конституции РФ, ограничивает права человека. Что можно ответить людям с таким мнением?



- Он не противоречит. Любые решения принимаются только в рамках действующего законодательства. Отказ от вакцинации категорий граждан, указанных в постановлении, может повлечь отказ в приёме на работу или отстранение от работы, что регламентировано законом об иммунопрофилактике инфекционных болезней и соответствует Конституции РФ, а также Трудовому кодексу РФ.



- Опасения многих граждан вызывает сама вакцина, многие ей не доверяют. Каково ваше мнение?



- Опасения совершенно напрасны. Все наши российские вакцины эффективны, надёжны и безопасны, что доказано клиническими исследованиями. Хочу привести яркий пример, именно вакцина спасла мир от натуральной оспы, свела к минимуму заболеваемость гепатитом В, полиомиелитом, корью и другими инфекциями. К вакцинации призывают ученые и врачи, то есть те, кому мы можем полностью довериться. Например, сегодня мы со своими коллегами вакцинировались. Те, кто ещё не болел, были вакцинированы в феврале, сегодня вакцинировались те, у кого прошло более полугода с момента заболевания. Таким образом сегодня у нас привито 93% сотрудников. При этом хочу дать совет: если вам поставили прививку, это не означает, что можно расслабиться! Полтора месяца надо беречься, чтобы выработались антитела в должном количестве.



- Прививка может вызвать заболевание?



- Ни одна прививка заболевание не вызывает. Да, вакцинированный человек может после вакцинации заболеть. Да, у нас такие случаи есть. И большая часть из них заболела после первой прививки или сразу же после второй. Не зря мы говорим, что даже после получения полного курса вакцин, необходимо беречься. Заболевание вызывает не прививка. В основном заболевают люди, которые привились и не соблюдали меры профилактики. Организму нужно время, чтобы выработать антитела в количестве, достаточном для защиты организма. И по наблюдениям медицинских работников вакцинированные, даже если они заболели, переносят заболевание значительно легче.



- Сергей Степанович, что Вы можете пожелать нашим землякам?



- Хочу посоветовать всем не слушать и не верить фейковой информации. Для нас самое главное – здоровье наших земляков. И все, что нами предпринимается, делается лишь с одной целью – защитить здоровье наших граждан. Устали от COVID-19 все. И мы в том числе. Но перед нами стоит задача, которую мы должны решить. Проблема, которую мы должны победить. И сделать это мы сможем только вместе, совместными усилиями.



В Бурятии объявлен двухнедельный режим самоизоляции. Ситуация с COVID-19 в республике очень напряжённая. Чтобы быстрее её стабилизировать, главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев подписал постановление об обязательной вакцинации отдельных групп населения. В интервью он рассказал о том, зачем была введена обязательная вакцинация и локдаун.- Сегодня в республике ситуация крайне напряжённая. Ежедневно мы отмечаем прирост заболевших. Давайте посмотрим, кто сегодня болеет. Сегодня болеют те, кто ранее не болел, и болеют невакцинированные. Хотя у них возможность вакцинироваться была. Если бы своевременно поставили прививку, возможно, удалось бы избежать заболевания. На это я обращаю особое внимание и хочу предостеречь остальных граждан: кто еще не привит, необходимо срочно вакцинироваться. Кроме этого, если посмотреть структуру по возрастной категории и по социальной принадлежности, то болеют все: и дети, и взрослые, и работающие, и неработающие.- Любой вирус имеет свойство мутировать, ведь это живой организм. COVID-19 – не исключение. Поэтому появляются новые штаммы. По данным врачей-клиницистов, ныне циркулирующий у нас в республике штамм очень быстро вызывает осложнения, в том числе у молодых. Он чрезвычайно контагиозен. Поэтому единственная мера защиты, я еще раз повторяюсь, это вакцинация!- Вы знаете, работы очень много. Мы уже второй год подряд вместе с коллегами из учреждений здравоохранения трудимся, можно сказать, в чрезвычайных условиях: без выходных, без праздников. Что касается выявления контактных, алгоритм остаётся прежним. В число контактных мы включаем тех, с кем инфицированный человек общался последние 14 дней. В обязательном порядке сюда входят лица из домашних очагов и по месту работы. Учитывая повышенную контагиозность нового штамма, крайне важно установить всех контактных. Естественно, с увеличением числа больных увеличивается число контактных, а, следовательно, и объем работы, который необходимо выполнить нашим специалистам в кратчайшие сроки. Конечно, одних эпидемиологов не хватает, поэтому мы привлекаем специалистов разных профилей. Кроме этого, наши эпидемиологи испытывают сложности, так как некоторые заболевшие с неохотой называют свои контакты. Бывает, что называют неточный адрес, номер телефона. А ведь это очень важная информация для того, чтобы охватить максимальный круг контактных. И в максимально короткое время мы должны их выявить и изолировать. Это очень важно.- У нас в республике пятый день локдауна. С января месяца этого года заболеваемость ковидом еженедельно снижалась. Локдаун, введённый осенью, дал свои результаты. И мы постепенно снимали ограничения. Ну а в последнее время наши граждане успокоились и стали пренебрегать правилами безопасности. А при этом коронавирус никуда не делся. Такое полное игнорирование защитных правил создает все условия для его дальнейшего распространения.Сегодня наши стационары практически заполнены на 100%, не хватает медицинского персонала. Мы оказались в ситуации, когда только кардинальные меры смогут нам помочь – это две недели самоизоляции. Это единственная мера, которая позволит стабилизировать ситуацию. И то при условии, если каждый будет четко соблюдать правила безопасности.Разобщив людей, мы прервем цепочки передачи вируса. Независимо, будь то водитель общественного транспорта или продавец магазина, все должны подходить к этой ситуации более ответственно. Например, если пассажир или покупатель без маски, то не обслуживать его. Обращаясь ко всем гражданам, я убедительно прошу ответственно отнестись к самоизоляции. Важно, чтобы каждый нас услышал и две недели сидел дома. Нам очень нужны эти две недели, другого выхода просто нет!- Да, исходя из тяжёлой эпидемиологической ситуации, было принято решение издать Постановление главного государственного санитарного врача по РБ о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. Мы обязательно должны защитить тех, кто имеет повышенные риски заражения. В первую очередь, это медицинские работники. Но они у нас уже привиты практически на 90%. Вчера вышли методические рекомендации минздрава России, в которых утверждена ревакцинация. Мы должны их сейчас ревакцинировать. Также в особую зону риска входят работники образовательных организаций, социальной сферы, коммунального хозяйства. А также сфера услуг, работники которой имеют колоссальное число контактов в течение рабочего дня. Кроме того, вакцинации подлежат госслужащие, работники МФЦ, банков и клиентских служб. Нам очень важно обезопасить эти категории граждан.