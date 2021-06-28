Жителей Бурятии проверяют на ношение масок на улицах

В Бурятии мобильные группы патрулируют улицы. Они проверяют жителей республики на соблюдение правил режима ограничений.
Так, в Бурятии теперь введён повсеместный масочный режим, маски необходимо носить в том числе на улице.
Также в период локдауна, действующего с 27 июня по 11 июля, детям до 14 лет запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых.
С 27 июня по 11 июля в Бурятии введён режим нерабочих дней. На две недели запрещена деятельность всех предприятий за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ и ещё нескольких исключений.
Действует режим самоизоляции - его обязаны соблюдать непривитые граждане, которым не нужно ходить в эти дни на работу. Жителям допускается покидать места проживания только в случаях:
-обращение за экстренной или неотложной медицинской помощью и вакцинация;
-следование к месту работы;
- оказание транспортных услуг и услуг доставки;
- следование к ближайшему магазину;
- выгул домашних животных;
- вынос мусора;
- следование к загородным жилым домам, дачным и садовым участкам;
- следование к близким родственникам в случае доставки им на дом продуктов питания или лекарственных препаратов, ухода на дому за лежачими, тяжелобольными близкими родственниками, смерти близких людей;
- занятие физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек;
- прогулки на улице не более двух человек вместе, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.
Также в период локдауна, действующего с 27 июня по 11 июля, детям до 14 лет запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых.
С 27 июня по 11 июля в Бурятии введён режим нерабочих дней. На две недели запрещена деятельность всех предприятий за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ и ещё нескольких исключений.
Действует режим самоизоляции - его обязаны соблюдать непривитые граждане, которым не нужно ходить в эти дни на работу. Жителям допускается покидать места проживания только в случаях:
-обращение за экстренной или неотложной медицинской помощью и вакцинация;
-следование к месту работы;
- оказание транспортных услуг и услуг доставки;
- следование к ближайшему магазину;
- выгул домашних животных;
- вынос мусора;
- следование к загородным жилым домам, дачным и садовым участкам;
- следование к близким родственникам в случае доставки им на дом продуктов питания или лекарственных препаратов, ухода на дому за лежачими, тяжелобольными близкими родственниками, смерти близких людей;
- занятие физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек;
- прогулки на улице не более двух человек вместе, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.