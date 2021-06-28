 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 июня

27 июня

Популярное

Жителей Бурятии проверяют на ношение масок на улицах

Жителей Бурятии проверяют на ношение масок на улицах
Общество, 
Улицы патрулируют мобильные группы

В Бурятии мобильные группы патрулируют улицы. Они проверяют жителей республики на соблюдение правил режима ограничений. 

Так, в Бурятии теперь введён повсеместный масочный режим, маски необходимо носить в том числе на улице.

Также в период локдауна, действующего с 27 июня по 11 июля, детям до 14 лет запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых.

С 27 июня по 11 июля в Бурятии введён режим нерабочих дней. На две недели запрещена деятельность всех предприятий за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ и ещё нескольких исключений.

Действует режим самоизоляции - его обязаны соблюдать непривитые граждане, которым не нужно ходить в эти дни на работу. Жителям допускается покидать места проживания только в случаях:

-обращение за экстренной или неотложной медицинской помощью и вакцинация;
-следование к месту работы;
- оказание транспортных услуг и услуг доставки;
- следование к ближайшему магазину;
- выгул домашних животных;
- вынос мусора;
- следование к загородным жилым домам, дачным и садовым участкам;
- следование к близким родственникам в случае доставки им на дом продуктов питания или лекарственных препаратов, ухода на дому за лежачими, тяжелобольными близкими родственниками, смерти близких людей;
- занятие физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек;
- прогулки на улице не более двух человек вместе, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.

маски коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жителей Бурятии проверяют на ношение масок на улицах
Жителей Бурятии проверяют на ношение масок на улицах
Общество, 28.06.2021
Улицы патрулируют мобильные группы
Ушла из жизни бывший главный педиатр Бурятии
Ушла из жизни бывший главный педиатр Бурятии
Общество, 28.06.2021
За время работы Ларисы Перепановой младенческая смертность в республике уменьшилась в разы
В Бурятии запустили online-проект «Оживим наше лето»
В Бурятии запустили online-проект «Оживим наше лето»
Общество, 28.06.2021
Организаторами стали  представители «Голоса кочевников» и филармония
«Глазки-бусинки»: В Бурятии лесники встретили белку-летягу
«Глазки-бусинки»: В Бурятии лесники встретили белку-летягу
Общество, 28.06.2021
Белки-летяги обычно пугливые, но лесников этот зверёк не стал бояться. ВИДЕО
В Улан-Удэ возобновили дезинфекцию общественных мест
В Улан-Удэ возобновили дезинфекцию общественных мест
Общество, 28.06.2021
Бригада по дезинфекции работает в каждом районе города
На смену жаре в Бурятию идут грозы
На смену жаре в Бурятию идут грозы
Общество, 28.06.2021
Порывы ветра достигнут 18 м/с
Медведь обследовал машину с людьми в Иркутской области
Медведь обследовал машину с людьми в Иркутской области
Общество, 28.06.2021
Встреча с медведем произошла на трассе по дороге в Усть-Кут
В Улан-Удэ деревья начнут обрезать по единому стандарту
В Улан-Удэ деревья начнут обрезать по единому стандарту
Общество, 28.06.2021
В Улан-Удэ официально признали проблему варварской обрезки деревьев
В Бурятии смогут отстранять от работы непривитых от COVID-19
В Бурятии смогут отстранять от работы непривитых от COVID-19
Общество, 28.06.2021
Главный санврач Бурятии объяснил, зачем ввели обязательную вакцинацию
В Бурятии военные отрабатывают вождение на воде
В Бурятии военные отрабатывают вождение на воде
Общество, 28.06.2021
Водители должны обойти буйки, выполнить развороты и отработать другие манёвры
В Бурятии вновь побит рекорд по заражению коронавирусом
В Бурятии вновь побит рекорд по заражению коронавирусом
Общество, 28.06.2021
За минувшие сутки вновь скончались более 20 больных COVID-19
В Кяхте на время локдауна отключили фонтаны
В Кяхте на время локдауна отключили фонтаны
Общество, 28.06.2021
Так местные власти хотят избежать скопления народа
В Улан-Удэ подъезды обрабатывают дезраствором
В Улан-Удэ подъезды обрабатывают дезраствором
Общество, 28.06.2021
Коммунальщики обеззараживают не только перила, но и выключатели, и подоконники
В Бурятии град побил огороды
В Бурятии град побил огороды
Общество, 28.06.2021
Град был размером с перепелиное яйцо
Вокруг военных объектов в Бурятии копают противопожарные рвы
Вокруг военных объектов в Бурятии копают противопожарные рвы
Общество, 28.06.2021
В состав противопожарных подразделений входит около тысячи военных

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^