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На помощь медикам Бурятии прилетели врачи из Башкирии

На помощь медикам Бурятии прилетели врачи из Башкирии
Общество,  Фото:минздрав Бурятии
Все прилетевшие врачи имеют опыт борьбы с ковидом

Сегодня утром в Бурятию прилетели восемь врачей-ординаторов анестезиологов-реаниматологов и инфекционистов Башкирского государственного медицинского университета. Они окажут помощь в борьбе с коронавирусом, сообщили в минздраве Бурятии.

Прибыли:

Никита Здорик, врач анестезиолог-реаниматолог.

Врачи-ординаторы анестезиологи-реаниматологи:

Баймурзина Зульфия
Ярмухаметова Альбина
Шайдуллин Динар
Аймурзин Алексей
Гансуев Асхаб

Врачи-ординаторы-инфекционисты:

Юмадылова Лилия
Аюпов Рияз

Все врачи с опытом работы с COVID-19.

До конца июля они будут работать вместе с врачами медицинских учреждений Бурятии.

- Сегодня в стране острый дефицит врачей. Несмотря на это, Башкирский государственный медицинский университет помогает нам и направляет ценные врачебные кадры, чтобы вместе победить COVID-19. Выражаем огромную благодарность ректору Башкирского государственного медицинского университета Валентину Павлову, - обратились в минздраве Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее по просьбе минздрава Бурятии и по распоряжению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в республику прибыли врачи анестезиологи-реаниматологи из трёх регионов.

В июне приехали также медики из Калмыкии.

В Бурятии сложилась нехватка врачей из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. В последние дни обновляются рекорды по приросту заражённых, выросла и смертность. Накануне в Бурятии заболели сразу 325 человек.

При этом третья волна коронавируса отличается тем, что чаще болеют молодые люди, дети, беременные женщины. Также в этот раз стало больше больных, нуждающихся в кислороде и искусственной вентиляции лёгких.

- Весь медперсонал работает с огромной перегрузкой, без выходных, многие вообще без выезда домой. Больше трёх тысяч коек занято. В сутки уходит почти 20 тонн кислорода. Это показывает, насколько тяжело дышать больным. Баллоны с кислородом в больничных системах не успевают переставлять. Уже спортсмены пришли на помощь – помогают переставлять баллоны, поскольку они тяжёлые, переносить их медперсонал уже не может. Безусловно, долго так продолжаться не может, наши медики, пусть и с железной волей, но, к сожалению, сами не железные просто поломаются и физически, и морально. И тогда вообще нас некому будет лечить, - говорил глава Бурятии Алексей Цыденов, объясняя причины ввода двухнедельного локдауна. 

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