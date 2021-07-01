На помощь медикам Бурятии прилетели врачи из Башкирии





- Весь медперсонал работает с огромной перегрузкой, без выходных, многие вообще без выезда домой. Больше трёх тысяч коек занято. В сутки уходит почти 20 тонн кислорода. Это показывает, насколько тяжело дышать больным. Баллоны с кислородом в больничных системах не успевают переставлять. Уже спортсмены пришли на помощь – помогают переставлять баллоны, поскольку они тяжёлые, переносить их медперсонал уже не может. Безусловно, долго так продолжаться не может, наши медики, пусть и с железной волей, но, к сожалению, сами не железные просто поломаются и физически, и морально. И тогда вообще нас некому будет лечить, - говорил глава Бурятии Алексей Цыденов, объясняя причины ввода двухнедельного локдауна.



