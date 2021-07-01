На выезде из Улан-Удэ разворачивают каждый 15-й автомобиль

На посту контроля на Верхней Березовке проверили 1880 автомобилей
Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии установлено 12 постов контроля передвижения в направлении мест массового отдыха. Эта мера действует в локдаун с 27 июля по 11 июля.
В Улан-Удэ круглосуточный контрольно-пропускной пункт работает на Верхней Берёзовке. Здесь проверяют автомобилистов, следующих в направлении Прибайкальского, Баргузинского и Курумканского районов.
За первые четверо суток на посту на Верхней Берёзовке проверили 1881 автомобилей. В связи с отсутствием подтверждающих документов развернуто 122 автомобиля, сообщили в пресс-службе мэрии.
- Пункт контроля работает в круглосуточном режиме до окончания периода самоизоляции населения. Основанием для выезда из города могут быть наличие дачного дома с подтверждающими документами, районная прописка, разрешенная трудовая деятельность, - сообщил заместитель начальника управления по ЧС Дмитрий Федоров.
В связи с вводом режима самоизоляции в Бурятии с 27 июня по 11 июля приостановлено заселение в коллективные средства размещения, за исключением организованных туристических групп, которые сопровождают туроператоры из утверждённого министерством туризма реестра. Так что выехать на Байкал в локдаун у простых отдыхающих не получится.
В места отдыха допускаются лица, которые забронировали и оплатили бронирование до 23 июня 2021 года. К подтверждающим документам бронирования и оплаты гостиницы или отеля относятся:
- бланк подтверждения бронирования от сайтов бронирования с контактными телефонами гостиницы (booking.com, ostrovok, и т.д.);
- фирменный бланк организации - коллективного средства размещения с подтверждением бронирования;
- документ, подтверждающий бронирование, с подписью руководителя и печатью организации - коллективного средства размещения.
Для заселения необходимо иметь результаты лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, методом ИХА, полученные не ранее чем за 72 часа до дня заселения, либо сертификат установленного образца о наличии профилактической прививки против коронавирусной инфекции.
На выезде из Улан-Удэ разворачивают каждый 15-й автомобиль
Общество, Фото:
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