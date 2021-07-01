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В Бурятии вылечили больную с 85% поражения лёгких

В Бурятии вылечили больную с 85% поражения лёгких
Общество, 
Женщина благодарила медиков, едва сдерживая слёзы

56-летняя пациентка с коронавирусом поступила в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) в Улан-Удэ 15 июня. У неё было 85% поражения лёгких.

Спустя две недели, 29 июня, она вышла из стен ковидного стационара. Процент поражения лёгких на момент выписки составил – 0.

Женщина, едва сдерживая слезы, поблагодарила отделение для оказания медпомощи взрослому населению с подтверждённым COVID-19 №9 (нейрохирургия) за оказанную помощь. Она пожелала здоровья самим сотрудникам.

- Хочу поблагодарить весь персонал: врачей, медсестёр, медбратьев, санитарок… за то, что спасают нас, за то, что очень квалифицированную, качественную помощь оказывают нам. За то, что вы нас лечите, низкий вам поклон. Дай бог вам всем здоровья и чтоб всё у вас было хорошо в жизни, - сказала женщина.

В Бурятии растёт заболеваемость коронавирусом, в этой связи в республике действует локдаун. Временно приостановили работу все предприятия, за исключением жизнеобеспечивающих – больницы, аптеки, транспорт и пр.

За последние сутки зарегистрировано 325 больных коронавирусом, это новый рекод за всё время пандемии. Общее число случаев заражения перешагнуло отметку в 44 тысячи и достигло 44 903. Умерли за всё время 1242 человека, за последние сутки скончались 23 пациента. 
коронавирус профилактика медицинская помощь
 
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