В Улан-Удэ приступят к ремонту трамвайных путей перед Удинским мостом

Ремонт будет проходить ночью



С вечера 28 мая по 4 июня в Улан-Удэ начинается капитальный ремонт трамвайных путей на улице Балтахинова - подход к Удинскому мосту со стороны Центрального рынка. Об этом сообщили в МУП «Управление трамвая».



В связи с этим будет ограничено движение автомобильного транспорта до одной полосы по улице Балтахинова на участке от съезда с автомобильного путепровода до правого съезда с моста через Уду с 22.00 до 06.00.



Работы по капитальному ремонту трамвайных путей на улице Балтахинова будут проводиться ночью без закрытия трамвайного движения.



Вместе с тем, будет ограничено движение трамваев в вечернее время до 22 часов на участке от Элеватора до лицея №24.



Также с 24 по 28 мая будет ограничено движение трамваев по маршрутам №1 и №2 до 22 часов в связи с завершением капитального ремонта трамвайных путей по улице Чертенкова.

