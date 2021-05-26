В Иркутске проведут Дни Фаберже

В рамках мероприятий откроется выставка и пройдут круглый стол и тематическая встреча



В усадьбе В.П. Сукачёва состоятся Дни Фаберже в Иркутске. Они посвящены 360-летию города и 175-летию со дня рождения знаменитого ювелира. В рамках мероприятий состоятся встречи с консультантом аукционного дома Christie’s, откроется выставка и пройдёт круглый стол.



Почётным гостем мероприятия станет консультант-исследователь по Фаберже Русского отдела аукционного дома Christie's, учёный секретарь мемориального фонда Фаберже (г. Женева) Валентин Скурлов.



27 мая он проведёт тематическую встречу, на которой расскажет о связи Иркутска и городов Сибири с известной фамилией, а также о произведениях фирмы Карла Фаберже из коллекции Иркутского художественного музея имени В.П. Сукачёва.



28 мая состоится открытие выставки работ «Камнерезный центр — Иркутск» и круглого стола «Пути развития культуры камнерезного и ювелирного искусства Байкальского региона». В рамках Дней Фаберже также будут подведены итоги конкурса детского рисунка.



- Вход на все мероприятия свободный. Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции при посещении музея, - сообщает пресс-служба Иркутского художественного музея.



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