В Бурятию приехали около 150 сильнейших спортсменок страны
Чемпионат России по женской борьбе пройдёт 11-12 мая в Физкультурно-спортивном комплексе. Медали будут разыграны в десяти весовых категориях: 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг.
- Соревнования будут масштабными, в Бурятию приедут около 150 сильнейших спортсменок страны, их тренеры, а также гости. Всё-таки чемпионат предолимпийский – а это основной этап формирования женской сборной команды по борьбе для участия в Олимпийских играх в Токио. Большую финансовую помощь в организации соревнований оказывают нам спонсоры, за что им большое спасибо, - отметил министр спорта и молодёжной политики республики Вячеслав Дамдинцурунов.
На проведение женского чемпионата России по борьбе в Улан-Удэ ключевой спонсор Федерации вольной борьбы Бурятии «Забайкальское горнорудное предприятие» выделило 10 млн рублей.
Призовой фонд чемпионата России по женской борьбе будет такой же, как на мужском чемпионате по вольной борьбе - 7,5 млн рублей. Это по 750 тысяч на весовую категорию. Победитель чемпионата получит 250 тысяч рублей, призёры — по 150 и 100 тысяч, соответственно, тренер победителя — 150 тысяч рублей.
Остальное финансирование направлено на подготовку женской сборной республики к соревнованиям.
Напомним, в марте в Улан-Удэ прошёл чемпионат России по вольной борьбе – тогда на соревнования съехались участники и гости из 41 региона. Среди спортсменов были 62 мастера спорта России международного класса и 8 заслуженных мастеров спорта России – элита вольной борьбы.
Бурятские борцы взяли три медали: это серебро Евгения Жербаева и бронзовые награды Балдана Цыжипова и Алдара Бальжинимаева.
В целом, с 2019 года на развитие вольной борьбы в Бурятии ЗГРП выделило более 29 млн рублей.
Сегодня в Улан-Удэ стартует чемпионат России по женской борьбе
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