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Овцеводческие хозяйства Забайкалья готовятся к выставке в Улан-Удэ

Овцеводческие хозяйства Забайкалья готовятся к выставке в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Эксперты оценили подготовку 11 хозяйств Забайкалья

Овцеводческие хозяйства Агинского Бурятского округа продолжают подготовку к XVIII Сибирско-Дальневосточной выставке племенных овец и коз, которая состоится в июне в Улан-Удэ. Все будущие участники мероприятия на сегодня имеют высокий уровень готовности, заключили экспертные комиссии, обследовавшие сельхозорганизации.

- Все выставочные овцы характеризуются крупным телосложением, отличным шёрстным покровом и хорошей живой массой. Как и положено, животные находятся на отдельном стойловом содержании, их усиленно кормят лучшим сеном и зерносмесью. Верим, что наши хозяйства получат на межрегиональной выставке в Бурятии самые высокие места, - рассказала начальник отдела животноводства и племенного дела регионального министерства сельского хозяйства Альбина Баранова.

Экспертные комиссии, в состав которых входили представители научного сообщества, сотрудники Забайкальского центра племенного животноводства и специалисты краевого министерства сельского хозяйства работали в районах Агинского Бурятского округа 26 и 27 апреля. Во всех хозяйствах овец взвесили, осмотрели их шёрстность, проверили состояние прививок.

Участниками традиционной межрегиональной выставки Сибирско-Дальневосточной выставки племенных овец и коз станут 11 хозяйств из Забайкальского края. Агинский район представят: «Соло», «Кункур», «Урдо-Ага», «Цокто-Хангил», «Туншэ». От Могойтуйского района отправятся: «Кусочи», «Гэрэл», «Ушарбай», сельхозкооперативы имени Ленина и Кирова. Дульдургинский район делегирует на мероприятие в Улан-Удэ животных из племзавода «Родина».

- Целью крупнейшего за Уралом животноводческого форума является улучшение селекционной работы, широкое распространение практики лучших хозяйств и научных достижений. Ежегодная Сибирско-Дальневосточная выставка овец и коз до 2018 года проводилась в Чите. Решением Минсельхоза России право проведения традиционного мероприятия с 2019 года было предоставлено столице Бурятии, - сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края.
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