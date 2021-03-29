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Забайкальцы повезут своих овец на выставку в Улан-Удэ

Забайкальцы повезут своих овец на выставку в Улан-Удэ
Общество,  Фото:пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края
Фермеры готовят скот к выставке

В ведущих овцеводческих хозяйствах Агинского Бурятского округа отобрали лучших овец и баранов забайкальской тонкорунной и агинской пород, которые примут участие в XVIII Сибирско-Дальневосточной выставке племенных овец и коз в Улан-Удэ. Об этом сообщил руководитель краевого аграрного ведомства Денис Бочкарев.

- Во всех забайкальских сельхозорганизациях, которые готовятся к традиционному мероприятию, отбор выставочных животных завершён. Некоторые хозяйства эту подготовку начали ещё с осени. Сейчас будущие участники находятся на отдельном стойловом содержании, их усиленно кормят лучшим сеном и зерносмесью. Почти во всех племенных репродукторах вес баранов-производителей превышает 100 килограммов, - рассказал министр.

Денис Бочкарев по итогам рабочей поездки по хозяйствам высоко оценил целенаправленную работу овцеводов Дульдургинского, Агинского и Могойтуйского районов по подготовке к предстоящему в июне форуму.

- Благодаря трепетному отношению руководителей хозяйств и простых чабанов ведётся хороший уход за животными. До выставки ещё два месяца, поэтому за оставшееся время наши скотники смогут улучшить мясо-шёрстные качества экспонатов, и мы вновь будем претендовать на самые высокие места, - уточнил он.

Глава аграрного ведомства отметил, что в настоящее время региональный минсельхоз ведёт работу по поиску денежных средств для компенсации расходов забайкальским участникам выставки на организацию поездки в Улан-Удэ.

В Сибирско-Дальневосточной выставке племенных овец и коз примут участие 11 хозяйств из Агинского Бурятского округа, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

овцеводство Забайкальский край
 
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