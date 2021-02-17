Агинский округ на выставке овец в Улан-Удэ представят 11 хозяйств

В Бурятии в июне пройдёт очередная Сибирско-Дальневосточная выставка овец и коз



Овцеводческие хозяйства Забайкальского края в июне примут участие в XVIII Сибирско-Дальневосточной выставке овец и коз в Улан-Удэ. Всего регион представят 11 племенных заводов и репродукторов из трёх муниципальных районов.



- Участие в традиционной межрегиональной выставке примут по пять хозяйств из Агинского и Могойтуйского районов, а также один племзавод из Дульдургинского района. Сегодня в сельхозорганизациях ведётся отбор лучших овец и баранов забайкальской тонкорунной, агинской и эдильбаевской пород. Животных поставят на отдельное стойловое содержание, усиленный режим питания и подкормку витаминами, - рассказал министр сельского хозяйства Забайкальского края Денис Бочкарёв.



Ежегодная Сибирско-Дальневосточная выставка овец и коз до 2018 года проводилась в Чите. Решением минсельхоза России право проведения традиционного мероприятия с 2019 года было предоставлено столице Бурятии. Целью крупнейшей за Уралом животноводческой выставки является улучшение селекционной работы, широкое распространение практики лучших хозяйств и научных достижений, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края.

