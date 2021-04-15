Накануне коронавирус забрал ещё несколько жизней
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки выявили 39 больных коронавирусом. Это минимальное значение за долгое время.
Темпы заболеваемости продолжают замедляться. Больше месяца назад Бурятия вернулась к показателям, которые были ещё до второй волны коронавируса. Если в октябре ежедневно было более 200 новых заражённых, то в последнее время их чуть более 40 каждый день. Сегодня и вовсе заболеваемость упала ниже отметки в 40 новых больных.
Общее число случаев заражения COVID-19 достигло 36 716. Из них 54% (19 541) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время выздоровели 35 220 человек, или почти 96%. Накануне вылечился 81 пациент.
Умерли за последние сутки трое человек. С начала пандемии в Бурятии скончались 812 больных коронавирусом.
В стационарах республики сегодня лечатся 393 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 288. В отделениях реанимации находится 57 пациентов (из них старше 65 лет – 33), на ИВЛ 26 пациентов (из них старше 65-ти – 19).
Занятость коечного фонда составляет 64 %. Свободно 220 коек.
Амбулаторное лечение проходят 291 пациент с COVID-19.
Круг контактных лиц составляет 599 человек.
Как сообщал «Байкал-Dailу», наполняемость библиотек в Бурятии увеличили до 75%.
В столице Бурятии продолжаются рейды мобильных групп, за всё время составлено 1,5 тысячи протоколов.
Главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев просит воздержаться от поездок за границу.
В Бурятии темпы заболеваемости коронавирусом замедляются
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Внесены послабления в антиковидный указ
В прокуратуре проанализировали состояние и динамику преступности с начала года
Механизированную колонну возглавит легендарный танк Т-34
Бои по смешанным боевым единоборствам проведут в Тункинском районе
Одним из мест проведения акции станет новое здание нацбиблиотеки
Местами в республике ожидается сильный ветер
День заботы о памятниках истории и культуры отметят субботником
Отборочный тур пройдёт до 1 июня в онлайн-формате
Материал готовят с учётом особенностей носителей языка, проживающих в Усть-Ордынском округе
Оригинальные поздравления принимаются до 20 апреля
В Забайкалье открылась выставка «Весенний вернисаж - Рисунок на Ононе»
Несмотря на возраст, юбиляр продолжает сажать огород и делать заготовки
Республиканский этап начнётся 26 апреля
В республике проходит конкурс «Ты помнишь годы огневые...»
Карантин для пенсионеров продолжится по 30 апреля