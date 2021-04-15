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В Бурятии темпы заболеваемости коронавирусом замедляются

В Бурятии темпы заболеваемости коронавирусом замедляются
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Накануне коронавирус забрал ещё несколько жизней

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки выявили 39 больных коронавирусом. Это минимальное значение за долгое время.

Темпы заболеваемости продолжают замедляться. Больше месяца назад Бурятия вернулась к показателям, которые были ещё до второй волны коронавируса. Если в октябре ежедневно было более 200 новых заражённых, то в последнее время их чуть более 40 каждый день. Сегодня и вовсе заболеваемость упала ниже отметки в 40 новых больных.

Общее число случаев заражения COVID-19 достигло 36 716. Из них 54% (19 541) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время выздоровели 35 220 человек, или почти 96%. Накануне вылечился 81 пациент.

Умерли за последние сутки трое человек. С начала пандемии в Бурятии скончались 812 больных коронавирусом.

В стационарах республики сегодня лечатся 393 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 288. В отделениях реанимации находится 57 пациентов (из них старше 65 лет – 33), на ИВЛ 26 пациентов (из них старше 65-ти – 19).

Занятость коечного фонда составляет 64 %. Свободно 220 коек.

Амбулаторное лечение проходят 291 пациент с COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 599 человек.

Как сообщал «Байкал-Dailу», наполняемость библиотек в Бурятии увеличили до 75%.

В столице Бурятии продолжаются рейды мобильных групп, за всё время составлено 1,5 тысячи протоколов.

Главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев просит воздержаться от поездок за границу.



коронавирус профилактика
 
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