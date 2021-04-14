За 1,5 месяца в Бурятию из-за границы прибыло более 1200 человек
В Бурятии с 5 по 11 апреля зарегистрировано 311 случаев коронавируса, показатель заболеваемости на 9% ниже показателя предыдущей недели. Вместе с тем, в некоторых странах наблюдается осложнение эпидемиологической ситуации по COVID-19, в связи с чем жителей Бурятии просят не покидать страну.
- Убедительно прошу наших земляков не выезжать за границу, особенно в европейские страны, – призывает руководитель управления Роспотребнадзора – главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.
С 15 апреля до 1 июня Россия прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией. Там осложнилась ситуация с коронавирусом, в последние выявляют более 50 тысяч новых случаев заражений в сутки.
Жители Бурятии также активно отдыхали в этой популярной стране. Так, в марте-апреле в республику из Турции прилетели 735 туристов. Всего же за 1,5 месяца из-границы в Бурятию прибыли 1278 человек.
Граждане, прилетающие в Россию воздушным транспортом, должны заполнить специальную анкету на борту, а также форму на портале госуслуг в электронном виде до вылета в РФ (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс).
- В течение трёх календарных дней со дня прибытия на территорию РФ граждане России должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на Едином портале государственных услуг. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания), - отметили в управлении Роспотребнадзора.
Главный санврач Бурятии просит не ездить за границу
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