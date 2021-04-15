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В Бурятии наполняемость библиотек увеличили до 75%

В Бурятии наполняемость библиотек увеличили до 75%
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Внесены послабления в антиковидный указ

В Бурятии вступили в силу новые антиковидные послабления; соответствующие изменения внесены в указ главы республики. Так, с 13 апреля разрешена работа библиотек, читальных залов с наполняемостью не более 75% единовременной пропускной способности. Также необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике COVID-19.

Приказ опубликован на сайте регионального правительства. Он вступает в силу со дня его официального опубликования – 13 апреля.

Ранее наполняемость библиотек не должна была превышать 50%.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее до 75% увеличили наполняемость театров, кинотеатров, домов культуры.

Летние лагеря этим летом, в отличие от прошлого, будут работать, также с 75% загрузкой.

Режим ограничительных мероприятий в республике продлён до конца апреля. Сохраняются требования по соблюдению всеми социальной дистанции 1,5 метра при нахождении в общественных местах, а также масочного режима. Культмассовые мероприятия можно проводить с разрешения эпидемиологической службы. 
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