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На Ольхоне выберут лучшие ледовые скульптуры

На Ольхоне выберут лучшие ледовые скульптуры
Общество,  Фото:pixabay.com
Конкурс проходит в рамках фестиваля «Olkhon Ice Fest»

В Иркутской области с 14 по 20 февраля пройдёт международный конкурс ледовой скульптуры в рамках фестиваля культуры, творчества и спорта «Olkhon Ice Fest 2021». Местом проведения станет посёлок Хужир Ольхонского района.

Участниками конкурса могут стать профессиональные художники, скульпторы, самодеятельные художники, мастера прикладного искусства. К участию приглашаются команды в составе двух человек. Возраст участников – от 18 лет и старше.

Темой скульптурных работ конкурса была выбрана «Трансформация мира». Она предполагает индивидуальное творчество, выраженное через абстрактные формы. На взгляд организаторов остров Ольхон и скала Шаманка – это идеальное место для абстрактного искусства, поскольку многие гости отмечают, что не могут выразить словами ощущения, которые они здесь испытывают.

- Мир непрерывно находится в стадии трансформации. В настоящее время изменения носят глобальный характер. Большинство людей, в том числе политики, экономисты, философы, задаются вопросами «Что будет дальше?», «Какое будущее ожидает человечество?», «В каком мире мы будем жить через 5,10,50 лет?». Художникам предлагается в скульптуре отразить ответы на эти вопросы, - сообщают организаторы.

Из-за эпидемиологической обстановки дополнительно проводится конкурс эскизов. Эскизы будут оцениваться по следующим критериям: идея (оригинальность) и композиция (графическая выразительность). Победитель будет объявлен в день начала конкурса ледовой скульптуры – 14 февраля. Эскиз победителя будет распечатан и займет почетное место среди конкурсных скульптур.

15 февраля состоится рабочее открытие конкурса и начало работы команд участников. 20 февраля – церемония награждения. Все конкурсанты награждаются дипломами. Также устанавливаются следующие награды: 1 место – 100000 руб., 2 место – 80000 руб., 3 место – 60000 руб. Об этом сообщает пресс-служба «Olkhon Ice Fest».

Возрастное ограничение 18+
Иркутская область ледовые скульптуры конкурс Ольхон Байкал
 
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