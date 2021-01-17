Улан-удэнцам объяснили, почему в этом году на Крещение нельзя лезть в воду
Как сообщал «Байкал-Dailу», в этом году из-за пандемии коронавируса отменили крещенские купания. В связи с этим управление по ЧС администрации Улан-Удэ просит не устраивать самостоятельно несанкционированные купания.
В нелегально оборудованных купелях велик риск провалиться под лёд, ведь неизвестно, какой толщины лёд и какое там дно (пологое или обрывистое). Легальные купели, которые оборудовали в прошлые годы, опирались нижней частью на дно, либо опирались на лёд плоскостью такой площади, которая обеспечивала прочность всей конструкции. В случае с самодельными купелями гарантию никто не даёт.
Кроме того, на легальных купелях устанавливали заградительные щиты, чтобы человека не затянуло под лёд. Рядом дежурили медики, ведь перепад температуры в момент погружения опасен остановкой сердечного ритма. Спасатели следили, чтобы рядом с прорубью (иорданью) не было людей больше, чем положено, и не было бы перегруза.
- Окунать детей – рисковать ещё больше, так как у взрослых более адаптирован организм к экстремальным ситуациям, - отмечают городские спасатели.
Русская православная церковь 19 января отмечает Крещение Господне (Богоявление) - праздник, посвящённый, согласно христианской традиции, крещению Иисуса Христа в реке Иордан.
Чин великого освящения воды состоится во всех храмах Улан-Удэнской и Бурятской епархии в канун и в день праздника Крещения Господня 18 и 19 января. Каждый желающий сможет набрать для себя освящённой воды.
Улан-удэнцев просят не делать самодельные купели
Общество, Фото:
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