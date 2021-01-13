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В Бурятии отменили крещенские купания

В Бурятии отменили крещенские купания
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Решение озвучила Бурятская митрополия

Крещенские купания в Бурятии в этом году проводиться не будут. Причина – пандемия коронавируса.

Русская православная церковь 19 января отмечает Крещение Господне (Богоявление) - праздник, посвящённый, согласно христианской традиции, крещению Иисуса Христа в реке Иордан.

- 12 января в здании структурного подразделения МВД состоялось совещание по вопросу организации крещенских купаний в дни празднования Крещения Господня. На совещании присутствовали начальник управления организации охраны общественного порядка полковник полиции Соднопов Виликтон, секретарь Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонах Тихон (Тихомиров), представители мэрии Улан-Удэ и министерства внутренних дел, руководитель епархиального отдела по взаимоотношению церкви с Вооруженными силами и правоохранительными органами протодиакон Максим Пахолков. На совещании было отмечено, что в связи с предписанием Роспотребнадзора об ограничении массовых мероприятий в дни празднования одного из главных православных праздников Крещения Иисуса Христа крещенские купания в этом году проводиться не будут, - сообщили в Бурятской митрополии.

Отметим, аналогичные решения об отмене крещенских купаний принимаются и в других регионах.

Год назад в Бурятии было оборудовано 27 купелей. В том числе в прорубь окунулся глава Бурятии Алексей Цыденов.

Фоторепортаж с купаний из Свято-Троицкого Селенгинского монастыря можно посмотреть по ссылке.



православие коронавирус Крещение
 
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